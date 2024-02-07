نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر افتتاح المركز المجتمعي لتأهيل الشباب واللاجئين لسوق العمل بمركز شباب المشابك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - افتتحت الدكتورة منال جمال وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية لتمكين الشباب والدكتور أحمد عبد الوكيل وكيل وزارة الشباب والرياضة بالجيزة، وماريكا ماكو مديرة البرامج بهيئة تير دي زوم، المركز المجتمعي لتقديم التدريبات المؤهلة لسوق العمل للشباب المصري واللاجئين بمركز شباب المشابك التابع لإدارة شباب بولاق بالتعاون مع هيئة تير دي زوم صباح اليوم الأربعاء الموافق 7 فبراير 2024م.

وذلك بحضور وفد السفارة السويسري، رنا جابر مسئولة البرامج بهيئة تير دي زوم، عادل فهمي وكيل المديرية لشؤون الشباب، مرمر حسين مدير إدارة تمكين الشباب، وميكائيل هيلاري، باكينام خير الله من مكتب التعاون السويسري.

وتعد هيئة تير دي زوم مركز مجتمعي لتقديم التدريبات المؤهلة لسوق العمل للشباب المصري واللاجئين السودانيين بالمنطقة المحيطة، حيث تم التعاون المثمر مع هيئة تردي زووم لإنشاء قاعة خصيصا للاجئين السودانيين وسيتم تدريبهم على المهارات الحياتية مثل (التواصل _ التفكير النقدي _ القيادة _ العمل الجماعي _الصورة الذاتية) كما يتم تدريبهم على كيفية الاندماج مع المجتمع المصري ومعرفة احتياجات سوق العمل وكيفية اجتياز المقابلة الشخصية، وكذلك تدريبات خاصة بالمبادرات المجتمعية على (كيفية عمل مبادرة مجتمعية _ عمل مقترح لمبادرة مجتمعية وتنفيذها).

ويأتي ذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة توجيهات منال جمال رئيس الإدارة المركزية لتمكين الشباب، الدكتور أحمد عبد الوكيل وكيل الوزارة - مدير المديرية، وإشراف عادل فهمي وكيل المديرية لشئون الشباب، مرمر حسين مدير إدارة تمكين الشباب.

افتتاح مركز التأهيل المجتمعي

افتتاح مركز التأهيل المجتمعي

افتتاح مركز التأهيل المجتمعي

افتتاح مركز التأهيل المجتمعي

افتتاح مركز التأهيل المجتمعي

افتتاح مركز التأهيل المجتمعي

افتتاح مركز التأهيل المجتمعي

افتتاح مركز التأهيل المجتمعي

افتتاح مركز التأهيل المجتمعي

افتتاح مركز التأهيل المجتمعي

افتتاح مركز التأهيل المجتمعي

افتتاح مركز التأهيل المجتمعي

افتتاح مركز التأهيل المجتمعي