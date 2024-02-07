نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأوقاف تعلن أسماء الفائزين في مسابقة القراءة الواعية (أفضل قارئ لسلسلة رؤية) لعام 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة الأوقاف المصرية عن نشر أسماء الفائزين في مسابقة القراءة الواعية ( أفضل قارئ لسلسلة رؤية) لعام 2024م وذلك في إطار تشجيع وزارة الأوقاف على الثقافة والقراءة الواعية.

على النحو التالي:

- أولًا: ( إصدارات سلسلة رؤية فرع النشء):

وهذا الفرع خاص بالناشئة للمرحلتين الابتدائية والإعدادية العامة والأزهرية وهم:

م- الاسم- المديرية- قيمة الجائزة

1 سارة سامح صبري راشد الدقهلية 20000 جنيه

2 تبارك هاني عبد العزيز زيادة الغربية 15000 جنيه

3 سيف الدين أحمد رجب محمد القليوبية 10000 جنيه

4 نوران هاني عبد العزيز زيادة الغربية 5000 جنيه

ثانيًا: ( إصدارات سلسلة رؤية باللغة العربية ) لأساتذة الجامعة والأئمة والواعظات وطلاب الجامعات وغيرهم:

- الفائزون بالمراكز الأولى:

م- الاسم -المديرية- الوظيفة -المركز قيمة الجائزة

1. إبراهيم محيي محمد الشعشاعي الغربية إمام وخطيب الثالث 30000 جنيه

2. يوسف محمد محمد علي الجيزة إمام وخطيب الرابع 20000 جنيه

- علمًا بأنه تم حجب الجائزتين الأولى والثانية لعدم تحقيق أي من المتقدمين للدرجة المؤهلة لكل منهما.

- الفائزون بجوائز تشجيعية قيمة كل منها 5 آلاف جنيه

م -الاسم- المديرية -الوظيفة

1. أنس محمد عبد المنعم محمد الشرقية أستاذ مساعد كلية اللغة العربية بالزقازيق

2. أحمد رجب محمد سالم القليوبية مهندس معماري

3. عماد محمد السيد علي مجاهد شمال سيناء إمام وخطيب

4. شعبان محمد شعبان عطية جاب الله القليوبية إمام وخطيب

5. محمد محمد علي الشاذلي جنوب سيناء إمام وخطيب

6. خلود رفعت حامد السيد مرسى مطروح واعظة معتمدة

- الفائزون بشهادة تقدير ونسخة من كل مما يأتي(الدرر السنية 4 أجزاء – موسوعة الدروس الأخلاقية – الأحاديث القدسية ) علي أن يتم استلام الجائزة من المديرية التابع لها كل منهم وهم:

م الاسم- المديرية -الوظيفة

1. خالد إبراهيم رمضان محمد أسيوط إمام وخطيب

2. سامح أحمد مأمون البلتاجي دمياط إمام وخطيب

3. سناء طه السيد موسى المنوفية واعظة معتمدة

4. مصطفى محمد عبد النبي فرماوي الجيزة إمام وخطيب

5. محمود محمد محمد المعصراني الغربية إمام وخطيب

6. أحمد عثمان متولي متولي الشرقية ليسانس أصول دين

7. كامل أنيس عبد الله أحمد بني سويف معلم رياضيات بالتربية والتعليم

8. علاء عبد الحليم دسوقي إبراهيم البحيرة إمام وخطيب

9. منال عبد المجيد محمود الجيزة واعظة معتمدة

10. محمد سعد إبراهيم عبد المقصود البحيرة ليسانس القراءات وعلومها -خطيب مكافأة

- ثالثًا: ( إصدارات سلسلة رؤية باللغة الإنجليزية ):

الفائز بشهادة تقدير ونسخة من كل مما يأتي(المنتخب باللغة الإنجليزية – موسوعة الدروس الأخلاقية – الأحاديث القدسية ) علي أن يتم استلام الجائزة من المديرية التابع لها:

م -الاسم- المديرية -الوظيفة

1. إسلام المهدي أحمد عبد الرحيم رضوان كفر الشيخ طالب بكلية الطب – جامعة كفر الشيخ

علمًا بأنه تم حجب الجوائز المالية الخاصة بهذا الفرع لعدم تحقيق أي من المتقدمين للدرجة المؤهلة لها.

والوزارة تتمنى للفائزين دوام التوفيق