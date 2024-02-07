نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جولة لمتابعة آخر مستجدات مشروع تطوير منطقة أهرامات الجيزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تفقد العميد مهندس هشام سمير مساعد وزير السياحة والآثار لمشروعات الآثار والمتاحف والمشرف العام على قطاع المشروعات بالمجلس الأعلى للآثار، منطقة الخدمات بأهرامات الجيزة، وذلك للوقوف على آخر مستجدات أعمال تطوير وتشغيل مدخل المنطقة الأثرية على طريق القاهرة الفيوم والتي من المقرر بدء التشغيل التجريبي لها في الربع الثاني من عام 2024.

وجاءت تلك الجولة في إطار المتابعة المستمرة لوزارة السياحة والآثار ممثلة في المجلس الأعلى للآثار لمشروع تطوير الخدمات بمنطقة أهرامات الجيزة.

ومن ناحيته أكد العميد مهندس هشام سمير أن كافة الأعمال تجري على قدم وساق وبالتنسيق الكامل بين كافة الجهات المعنية طبقا للدراسات المعدة مسبقا، بما يضمن الانتهاء من كافة الأعمال الخاصة بالمدخل الجديد ومسارات الزيارة منها على الوجه الأمثل، الأمر الذي من شأنه يعمل على تحسين التجربة السياحية بالمنطقة.

يذكر أن مشروع تطوير الخدمات بمنطقة أهرامات الجيزة يضم مركز لخدمة السائحين، ودورات مياه فندقية، وبوابات ذكية بتذاكر إلكترونية، وقاعة سينما، ومركز طبي، وعربات جولف وأتوبيسات نقل كهربائية لضمان سهولة تنقل الزائرين من المصريين والسائحين، بالإضافة إلى وجود مركز لكبار الزوار، وهو مكان مخصص للزائرين الراغبين في تجربة فريدة من نوعها.

كما يضم مشروع التطوير عددًا من الخدمات الخاصة بالزائرين منها مكتب للاستعلامات، وخدمة إنترنت Wi-Fi وماكينات شحن الأجهزة الذكية، وتطبيق إلكتروني للمحمول، ومجموعة من المقاعد المظللة للجلوس، ومنافذ لبيع الهدايا والمشروبات والمأكولات السريعة، وذلك في الأماكن التي حددها ووافق عليها المجلس الأعلى للآثار، وغيرها من الخدمات السياحية المتفق عليها التي سيتم العمل على توفيرها مثل مناطق مخصصة للأطفال، ومواقع مخصصة للتصوير، وكذلك ماكينات صرف آلي.