حزب مستقبل وطن: قرارات الرئيس السيسي جسدت علاقته بشعبه.. والزيادة تكلف الدولة كثيرا

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 7 فبراير 2024 08:30 مساءً - قال النائب حسام الخولي، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، إن القرارات التي أصدرها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم، تؤكد مدى انحيازه للمواطن البسيط، مشيرا إلى أن القرارات أعطت حالة من التفاؤل لدى المصريين في ظل الظروف الحالية.

أضاف الخولي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، عبر برنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، أن القرارات الرئاسية جسدت العلاقة بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وشعبه، لافتا إلى أنه رغم الظروف الحالية التي تمر بها الدولة المصرية والأزمة الدولارية، هذه القرارات تكلف الدولة كثيرا.

وأشار نائب رئيس حزب مستقبل وطن، إلى أن أهم بنود القرارات زيادة المعاشات، لافتا إلى أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، حريص على زيادة هذه الفئات باستمرار في ظل الظروف المعيشية الحالية.

كما أكد النائب حسام الخولي، أنه بالنسبة لموقف العاملين في القطاع الخاص، وهذه عملية صعبة أيضا في الظروف والتحديات الحالية، إلا أن هذا الأمر سيكون محل عناية وزيادة العاملين بالقطاع الخاص، وفقا لرؤية كل التابعين للقطاع الخاص.