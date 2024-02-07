حماة الوطن: قرارات الحماية الإجتماعية "جريئة" وتستحق كل تقدير للقيادة السياسية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 7 فبراير 2024 08:30 مساءً -

قال الدكتور عمرو سليمان المتحدث باسم حزب حماة الوطن، إن حزمة الإجراءات الاجتماعية التى وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الثلاثاء، تستحق كل تقدير للقيادة السياسية، ووصفها بالقرارات الجريئة، التى ستمتص كثيرا من الأزمات الاقتصادية، وستعين الكثير من المصريين على تجاوز أزمات زيادة الأسعار.

وأشار سليمان خلال مداخلة هاتفية لقناة إكسترا نيوز، إلى أن هذه القرارات تدعو إلى الطمأنينة وأن الدولة لا تنسى دورها ولا ما يعانيه المواطن البسيط جراء التضخم وزيادة الأسعار، وما تم اليوم هو إجراء هام لامتصاص موجات التضخم والقدرة على مواجهة المواطن البسيط ارتفاع الأسعار.

أوضح عمرو سليمان أنه بتخصيص 6 مليار جنيه لتعيين 120 ألف من المهن الطبية والمعلمين يؤكد أن هناك فرصة للحاق بوظائف الدولة، وزيادة أجور المعلمين وأعضاء هيئة التدريس فهو كم من الزيادات غير المسبوقة ومراعاة شرائح هامة فى الدولة.