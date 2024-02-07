نتنياهو: سنواصل الحرب فى غزة حتى القضاء الكامل على حماس

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 7 فبراير 2024 08:30 مساءً - قال رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو في مؤتمر صحفى عرضته قناة القاهرة الإخبارية: سنواصل الحرب في غزة حتى القضاء الكامل على حماس، ولن نرضى بأقل من القضاء على حماس بشكل كامل.

وأضاف: "الخضوع لمطالب حماس كارثة على إسرائيل، وسنتواجد وننشط في جميع أنحاء قطاع غزة وحماس لن تبقى في غزة مجددا، ولا رجعة عن الانتصار في الحرب، وسنبدأ العمل على استبدال وكالة الأونروا في غزة".

وتابع: "سنسمح للمدنيين بالنزوح بعيدا عن مناطق القتال ولا نتوقف ولم اقرر زيادة دخول شاحنات المساعدات الإنسانية، أبلغت بلينكن بقرب اكتمال النصر وان غزة ستكون منزوعة السلاح ولكن النصر سيستغرق مزيدا من الوقت، مؤكدا أنه لا يوجد بديلا عن القضاء على حماس عسكريا".