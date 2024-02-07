أكرم القصاص: المواطن له دور فى مواجهة التجار وهناك من يستغلون الأزمات لرفع الأسعار

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 7 فبراير 2024 08:30 مساءً - أكد الكاتب الصحفي أكرم القصاص، رئيس مجلس إدارة جريدة اليوم السابع، أن مصر لديها أزمة اقتصادية لكن مواقع التواصل تسببت في عمل حالة نفسية صعبة، ودعوات على مواقع التواصل لشراء الذهب والدولار لأن الأسعار ترتفع، رغم أن أغلب المصريين لا يتشرون ذهب ودولار ولكن ينشغلون به وبالسلع الأساسية.

وأضاف رئيس مجلس إدارة جريدة اليوم السابع، في تصريحات مع الإعلامية هاجر جميل، على إذاعة شعبى أف أم، أن هناك أزمة عالمية منها تداعيات فيروس كورونا والحرب الروسية الأوكرانية والحرب على غزة وقناة السويس وهناك من يستغلون الأزمات ويرفعون الأسعار ويخفون السلع وهذا ما نراه في الحملات.

وتابع أكرم القصاص: "مجلس النواب جاء بوزير التموين والحكومة وطالب بعمل حملات رقابية وتفتيشية على التجار وهذا ليس فقط دور وزارة التموين ووزارة الداخلية بل أيضا الشعب فالمواطن له دور في مواجهة جشع التجار".

وقال رئيس مجلس إدارة جريدة اليوم السابع، إنه بعد شن حملات من أجهزة الأمن اكتشفنا كميات ضخمة من السلع تم إخفائها وأسعار ، ورغم أن الدولار ينخفض ونجد الأسعار لا تنخفض، ومن يخفون السلع نسميهم أغنياء الحرب، وبالفعل هناك حالة رعب وخوف ولابد من التعامل معها.

وأضاف "القصاص": "الرئيس عبدالفتاح السيسي والحكومة أكدا شعورهما بالمواطنين وهناك مواجهات وتدبير عملة والمصريين تحملون، خاصة أن المصريين لديهم تراث وتاريخ في كيفية التعامل البيوت مع الأزمة".