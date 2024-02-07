مصر تدين الهجوم الإرهابي في باكستان

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 7 فبراير 2024 09:31 مساءً - أدانت مصر بأشد العبارات، في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم الهجومين الإرهابيين اللذين وقعا قبيل موعد انعقاد الانتخابات الباكستانية العامة المقررة غدا الخميس، ما أسفر عن مقتل واصابة عدد من الضحايا من أبناء الشعب الباكستاني الشقيق.

وأعربت مصر، حكومةً وشعبًا، عن خالص تعازيها وصادق مواساتها لحكومة وشعب جمهورية باكستان الإسلامية الشقيقة في هذا المصاب الاليم ولأسر الضحايا، متمنيةً سرعة الشفاء لكافة المُصابين.

كما جددت مصر التأكيد على موقفها الراسخ الرافض لكافة اشكال العنف والإرهاب، ودعوتها لكافة الدول لتجفيف منابع تمويل الإرهاب أو إيوائه، مؤكدة تضامنها الكامل مع باكستان في مواجهة تلك الأحداث.