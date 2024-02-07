السيدة انتصار السيسى تُهنئ الشعب المصرى والأمة الإسلامية بذكرى الإسراء والمعراج

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 7 فبراير 2024 09:31 مساءً - هنأت السيدة انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية، الشعب المصري والأمة الإسلامية بمناسبة الاحتفال بذكرى الإسراء والمعراج.

وقالت السيدة انتصار السيسي، على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "أتقدم بالتهنئة للشعب المصري والأمة الإسلامية بمناسبة الاحتفال بذكرى الإسراء والمعراج، تلك المعجزة الربانية العظيمة التي اختص بها الله نبينا الكريم، داعية المولى عز وجل بأن يعيد هذه الليلة المباركة علينا بالخير واليمن والبركات. وكل عام وأنتم بخير".