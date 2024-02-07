أخبار مصرية

حزب حماة الوطن يشكر الرئيس السيسى على قرارات الحماية الاجتماعية ويؤكد: حل لمواجهة التضخم وارتفاع الأسعار

0 نشر
0 تبليغ

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 7 فبراير 2024 09:32 مساءً - عبر حزب حماة الوطن برئاسة الفريق جلال الهريدى عن تقديره للقرارات الرئاسية الأخيرة، والتي تستهدف تخفيف الأعباء عن المواطنيين في ظل التحديات الراهنة.

 

وأشار الحزب في بيان إلى حرص الرئيس عبد الفتاح السيسى على أن تشمل قرارات الحماية الاجتماعية كل فئات الشعب، حتى يستفيد منها أكبر عدد ممكن.

 

وأكد حماة الوطن، أن هذه القرارات سيكون لها تأثير إيحابى كبير في امتصاص الأزمات الاقتصادية، ووضع حل لمواجهة زيادة معدلات التضخم وارتفاع الأسعار.

 

وتوجه حزب حماة الوطن بالتحية للرئيس السيسى على هذه القرارات، وحرصه الدائم على دعم الفئات الأولى بالرعاية، وتخفيف الأعباء عن كاهل الأسرة المصرية.

 

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا