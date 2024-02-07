المستشار أحمد سعد الدين يرحب بقرارات الرئيس السيسى ويؤكد: تخفف الأعباء عن المواطنين

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 7 فبراير 2024 09:32 مساءً - رحب المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول مجلس النواب، بقرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة الحد الأدنى للأجور ليصل إلى 6000 جنيه، إضافة إلى زيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية 1000 إلى 1200 جنيهاً بحسب الدرجة الوظيفية، وكذلك زيادة المعاشات 15% وكذلك زيادة الحد الأدنى للإعفاء الضريبي من 45 ألف جنيه إلى 60 ألف جنيه، وكذلك زيادة معاش تكافل وكرامة.

وقال " سعد الدين " فى تصريحات للمحررين البرلمانيين : إن القرارات جاءت من القيادة السياسية لتخفيف الاعباء المعيشية عن المواطنين ولمواجهة ارتفاع الأسعار ، مؤكداً أن حزمة برامج الحماية الاجتماعية التي جاءت فى قرارات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لتخفيف الأعباء عن المواطنين خاصة أنها تضمنت مضاعفة وزيادة 50% للحد الأدنى للأجور والرئيس السيسى يلمس معاناة المواطن البسيط .

وقال سعد الدين، إن هذه القرارات جاءت من واقع إدراك القيادة السياسية لحجم التحديات والأعباء التي تقع على كاهل المواطنين في ظل موجات التضخم التي نشهدها في الوقت الراهن مشيداً بسلسلة القرارات المتتالية التي تصدرها القيادة السياسية حول الحماية الاجتماعية والتى لم يسبق لها مثيل وكانت بمثابة رعاية للفئات الأقل دخلًا، وتدعيم للفئات متوسطة الدخل .