نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محافظ الجيزة يشهد احتفال مديرية الأوقاف بذكرى الإسراء والمعراج في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة الاحتفالية التي نظمتها مديرية أوقاف الجيزة بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج مساء اليوم الأربعاء، وذلك بمسجد عبداللطيف بمركز ومدينة أبو النمرس.

بدأ الاحتفال بتلاوة آيات من القرآن الكريم ثم خطبة لمدير مديرية الأوقاف بالجيزة حول الدروس المستفادة من رحلة الإسراء والمعراج واختتم الاحتفال بالابتهالات الدينية.

وأكد المحافظ أن تلك الرحلة المباركة التي جاءت لنستلهم منها معانى وقيم الإثابة وحسن الجزاء، ولنتخذها دافعًا لنا على البذل والعطاء لرفعة وطننا في تلك المرحلة التى نستهدف فيها التنمية والبناء داعين الله عز جل أن يُعيد هذه الأيام الطيبة علي مصرنا الغالية والأمة العربية والإسلامية في أمان ورفعة وازدهار، وأن نحقق لها كل مقومات الدولة العصرية أمنًا واستقرارًا في ظل قيادتها الحكيمة.

وعقب الاحتفالية تلقى المحافظ تكريما من مدير مديرية الأوقاف ثم كرم راشد عدد من المتميزين فى الأنشطة الدعوية وهم ( عبدالعزيز شعبان عبدالعزيز ويوسف السيد عبد المعطي بنشاط حفظ القرآن الكريم من ذوى الهمم) و( جيهان يس يوسف وآمال محمود البيومى ومنال عبدالمجيد المسلاوى وكاميليا محمد كامل وفادية فؤاد حسن ضمن المتميزات من الواعظات المتطوعات بالنشاط الدعوى) و( يوسف محمود محمد ومحمد مصطفى محمد وتيم الله حسين عبدالنبى ومعتز جميل جمال ومحمد أشرف عبدالله ومصطفى جميل جمال ضمن المتميزين من الطلاب أصحاب المواهب المشاركين بالنشاط الصيفى) و(ربيع مرزوق عبدالعاطى وعماد محمد محيى وأسعد قطب عبدالموجود ضمن المتميزين من الأئمة المشاركين فى النشاط التثقيفى للطفل).

حضر الاحتفال إبراهيم الشهابى نائب المحافظ واللواء شاكر يونس السكرتير العام للمحافظة ومحمد نور السكرتير المساعد و العميد محمد شافعى المستشار العسكرى للمحافظة وعدد من أعضاء مجلسى النواب والدكتور السيد مسعد مدير مديرية الأوقاف بالجيزة وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش وعدد من رؤساء الأحياء والمراكز والمدن ومديري المديريات والقيادات الدينية والشعبية بالمحافظة وجموع من المصلين.

جانب من الفعاليات

جانب من الفعاليات

جانب من الفعاليات

جانب من الفعاليات

جانب من الفعاليات

جانب من الفعاليات

جانب من الفعاليات

جانب من الفعاليات

جانب من الفعاليات

جانب من الفعاليات

جانب من الفعاليات

جانب من الفعاليات

جانب من الفعاليات