نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مياه الجيزة: تجديد الأيزو الدولية لمعمل جزيرة الذهب واعتماد مأمونية محطة العياط المرشحة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد المهندس منصور بدوي، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، أن هناك سعي دائم لاستدامة مأمونية إمدادات المياه وتداول الصرف الصحى، واستخدام أحدث التقنيات والوسائل التكنولوجية بكافة محطات مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الجيزة؛ بهدف تعزيز جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وفي هذا الصدد، أشار رئيس مياه الشرب بالجيزة إلى اجتياز معمل محطة مياه جزيرة الدهب، الاختبارات اللازمة لتجديد شهادة الأيزو الدولية "١٧٠٢٥" للمرة الثالثة على التوالي.

وأوضح، أن تجديد شهادة الأيزو لمعمل محطة مياه جزيرة الذهب، جاء بعد مراجعة الجهة المانحة "إيجاك" لمتطلبات الجودة وطرق التحاليل القياسية وفحص دقة النتائج ونظام الإدارة بالمعمل.

وفي سياقٍ متصل، أعلن المهندس منصور بدوي، اعتماد خطة مأمونية وسلامة المياه لمحطة مياه العياط المرشحة، مشيرًا إلى أن محطة مياه العياط، تعمل بطاقة تصميمية ١٠٢ ألف م٣/يوم، وتخدم ٦٠٠ ألف نسمة من سكان مركز ومدينة العياط جنوب محافظة الجيزة، فيما ناقشت لجنة الإشراف على خطط سلامة ومأمونية المياه وأمن تداول الصرف الصحي، الإجراءات التصحيحية اللازمة لتجديد اعتماد تداول الصرف الصحي لمحطة معالجة أم دينار، حيث لفت رئيس مياه الشرب بالجيزة، إلى أهمية متابعة الموقف التنفيذي لخطط سلامة ومأمونية المياه وأمن تداول الصرف الصحي، وتنفيذ الإجراءات التصحيحية اللازمة وتقييم وإدارة المخاطر المحتملة.

وتابع رئيس مياه الشرب بالجيزة، أن الشركة لديها خمسة معامل حاصلة على اعتماد شهادة الأيزو الدولية "١٧٠٢٥"، ولديها ثماني محطات حاصلة على اعتماد مأمونية وسلامة المياه وتداول الصرف الصحي، منها ست محطات مياه، ومحطتي معالجة صرف صحي.

شركة مياه الشرب بالجيزة

شركة مياه الشرب بالجيزة

شركة مياه الشرب بالجيزة

شركة مياه الشرب بالجيزة

شركة مياه الشرب بالجيزة