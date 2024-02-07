متحدث الوزراء يكشف تفاصيل إزالة 22 ألف حالة تعد على الأراضي الزراعية

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 7 فبراير 2024 10:28 مساءً - كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، تفاصيل اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم مع وزير التنمية المحلية، اللواء هشام آمنة، وتناول خلال الاجتماع إزالة التعديات على الأراضي الزراعية.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "على مسئوليتي"، مع الإعلامي أحمد موسى، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أنه يوجد التزام وعزم من الدولة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية، مشيرًا إلى أن وزير التنمية المحلية كشف عن إزالة 22 ألف حالة تعدي منذ بدء الحملة التي بدأت في أكتوبر 2022، بمساحة 1204 فدان وإزالة 3786 مخالفة بناء.

توجيهات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بمراقبة أي مخالفات

كما أوضح أنه بناء على توجيهات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يوجد العديد من الإجراءات التي تتم لمراقبة أي مخالفات بأن يقوم مشرف الحوض الزراعي بمراقبة الأراضي وإرسال صورة بأي مخالفات ويوجد الكثير من التنسيقات على الأرض مع الجهات المعنية.

وأكد أنه تم عزل 4 رؤساء وحدات زراعية و4 نواب و90 من الموظفين بالإدارت الزراعية وإحالة 101 من العاملين بالوحدات المحلية للنيابة العامة وإحالة 63 للنيابة العامة وعزل 5 مديري حماية الأراضي