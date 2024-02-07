3 وسائل للإبلاغ عن محتكري السلع لتصدي جشع التجار

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 7 فبراير 2024 10:29 مساءً - تبذل وزارة الداخلية جهودا كبيرة في مواجهة المحتكرين للسلع الغذائية، من خلال استهداف مخازن المحتكرين وضبط العديد من القضايا على مدار الفترة الماضية، ما لقي استحسان المواطنين.

وعلى التوازي مع الجهود الأمنية المبذولة، يجب أن يكون هناك دور شعبي من المواطنين بسرعة الابلاغ عن جرائم الاحتكار، من خلال 3 وسائل:

ـ قسم أو مركز الشرطة التابع له محل اقامتك.

ـ الخطوط الساخنة للادارة العامة لشرطة التموين.

ـ موقع وزارة الداخلية عبر الانترنت.

وشدد خبراء أمنيون على ضرورة أن يلعب المواطنون دورا أساسيا في عملية مراقبة الأسعار عبر الإبلاغ عن التجار الجشعين وحجب السلع في حال وجود أية مؤشرات على ذلك.