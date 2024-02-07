بركلات الترجيح .. تأهل نيجيريا لنهائى كأس الأمم لأول مرة منذ 2013 بعد ماراثون ضد جنوب أفريقيا

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 7 فبراير 2024 10:29 مساءً - تأهل منتخب نيجيريا لنهائى كأس الأمم الأفريقية لأول مرة منذ 2013، بعد فوزه على جنوب أفريقيا مساء اليوم، الأربعاء، فى نصف النهائى، بنتيجة بركلات الترجيح بنتيجة 4-2، بعد نهاية الوقتين الأصلى والإضافى بالتعادل 1-1، لينتظر يوم الأحد الفائز من مباراة كوت ديفوار ضد الكونغو الديمقراطية في المباراة النهائية.

تقدم منتخب نيجيريا من ركلة جزاء عبر إيكونج في الدقيقة 66، وتعادل جنوب أفريقيا عبر موكوينا من ركلة جزاء أيضًا في الدقيقة 89، ليتجه الفريقان إلى أشواط إضافية دون تسجيل ومنها إلى ركلات الترجيح.نيجيريا ضد جنوب أفريقيا

وشهدت المباراة قرارات جريئة من طاقم التحكيم الذى يغلب عليه المصريين بعدما ألغى أمين عمر حكم الساحة هدفا حاسما لصالح نيجيريا قبل نهاية الشوط الثانى وبمراجعة الفار قرر الحكم إلغاء هدف أوسيمين واحتساب ركلة جزاء لصالح جنوب أفريقيا بعد عرقلة بيرسى تاو في بداية هجمة الهدف النيجيري الملغى.

تشكيل نيجيريا ضد جنوب أفريقيا

حراسة المرمى: ستانلي نوابيلي.

خط الدفاع: أولا أينا – وليام تروست إيكونج – سيمي أجاي – كالفن باسي.

خط الوسط: أوساي صامويل– أليكس أيوبي – فرانك أونيكا.

خط الهجوم: سيمون موسيس – أديمولا لوكمان – فيكتور أوسيمين.نيجيريا ضد جنوب أفريقيا

وجاء تشكيل جنوب أفريقيا كالتالى:

حراسة المرمى: رونوين ويليامز.

الدفاع: موديبا- ماثوبي مافالا- جوميليمو كيكانا- خوليسو موداو.

الوسط: سفيفيلو سيثولي- تيبوهو موكوينا- مورينا.

الهجوم: بيرسي تاو- ثيمبا زواني- إيفيدينس ماكجوبا.نيجيريا ضد جنوب أفريقيا

كان منتخب نيجيريا، قد تأهل لنصف نهائي أمم أفريقيا 2023، بعد فوزه على نظيره الأنجولي، بهدف نظيف، فى ربع النهائي، فيما خطف منتخب جنوب أفريقيا بطاقة العبور إلى نصف النهائي بعد الفوز على الرأس الأخضر بركلات الترجيح بنتيجة 2 /1.

ويتفوق منتخب نيجيريا في القيمة التسويقية على جنوب أفريقيا بمقدار 311 مليون يورو، حيث تبلغ قيمة منتخب نيجيريا 332 مليون يورو، فيما تبلغ قيمة البافانا بافانا 23 مليون يورو فقط، ويعد فيكتور أوسمين أغلى لاعبى النسور بقيمة 110 ملايين يورو، بينما موكوينا هو أغلى لاعبى جنوب أفريقيا بقيمة 2.2 مليون يورو.نيجيريا ضد جنوب افريقيا

وتأمل "النسور الخضر" فى تخطى التتويج باللقب الرابع فى تاريخه بكأس أمم أفريقيا، بعدما حصد اللقب 3 مرات سابقة فى تاريخه نسخ 1980، 1994، 2013.

ويبحث منتخب نيجيريا عن معادلة الرقم المسجل باسم المنتخب الغانى فى المركز الثالث بقائمة المنتخبات الأكثر حصداً للقب الأفريقى عبر التاريخ، حيث يملك "البلاك ستارز" 4 ألقاب فى تاريخه.

واختارت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد الأفريقي، طاقم تحكيم معظمه مصريا لإدارة مباراة جنوب أفريقيا ونيجيريا ويضم الطاقم أمين عمر حكم ساحة، ومحمود أبو الرجال وأحمد حسام طه مساعدان، ومحمود اسماعيل حكم رابع، ولحلو براهيم الجزائري حكم الفار.