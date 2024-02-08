نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الإعلامي لؤي أباظة: موقف مصر ثابت منذ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

قال الإعلامي لؤي أباظة، إن موقف مصر ثابت منذ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة؛ تمثل في تقديم كل أوجه الدعم للأشقاء الفلسطينيين في القطاع من دعم سياسي وإنساني ولوجستي، وصولا إلى تقديم مساعدات غذائية وطبية على نحو متواصل.

وأضاف خلال تقرير استعرضته «إكسترا نيوز»، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي شدد على استمرار مصر في تقديم كل أوجه الدعم للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، في إطار حرص مصر الدائم على التخفيف من التداعيات الإنسانية التي يتعرضون لها، مشيدا في هذا الإطار بالدور النبيل الذي يؤديه القطاع الصحي المصري لدعم أهالي القطاع.

وتابع: «الرئيس السيسي تابع الدعم الطبي الذي تقدمه مصر لأهالي قطاع غزة، حيث تم وضع مخطط لمستشفيات الإحالة والمتضمن 47 مستشفى في 8 محافظات، بينما تم استقبال ما يزيد عن 2200 مصاب، وإجراء أكثر من 1200 عملية جراحية إلى جانب تقديم الخدمات الصحية والعلاجية للعابرين عبر معبر رفح البري».

واستطرد: "وزير الخارجية سامح شكري جدد بدوره التأكيد على ضرورة وقف إطلاق النار في قطاع غزة والعمل على إدخال المساعدات بشكل مستدام للتعامل مع الوضع الإنساني المتفجر في القطاع، مشددا على مخاطر توسيع رقعة الصراع في المنطقة على خلفية الحرب الدائرة في القطاع».