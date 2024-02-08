عدد سكان مصر بالداخل يقترب من تسجيل 106 ملايين نسمة

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 8 فبراير 2024 09:32 صباحاً - تظهر الساعة السكانية المعلقة على مبني الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والمربوطة بقاعدة بيانات وزارة الصحة قرب وصول عدد سكان مصر بالداخل إلى 106 ملايين نسمة.

وسجل عدد سكان جمهورية مصر العربية بالداخل (105.858 مليون نسمة) يوم الإثنين الموافق الأول من يناير الماضي، بينما كان عدد السكان قد بلغ (104.395 مليون نسمة) يوم الأحد الموافق 1/1/2023 وبذلك يكون قد تحققت زيادة سكانية (الفرق بين أعداد المواليـــد والوفيات) قدرها 1.463مليون نسمة خلال الفترة من 1/1/2023 حتى 1/1/ 2024 ( سنة ميلادية ) .

وبلغ معدل الزيادة الطبيعية 1.4% لعام 2023 حيث انخفضت أعداد الزيادة الطبيعية لعام 2023 بنسبة 8% مقارنة بعام 2022 وذلك نظراً لانخفاض أعداد المواليد خلال عام 2023 بحوالي 149 ألف وبنسبة 6.8% مقارنة بأعداد المواليد خلال عام 2022 كما هو واضح من تطور أعداد المواليد والوفيات والزيادة الطبيعية خلال الفترة (2019-2023).