محافظ الشرقية يفتتح مسجد الفردوس بالزقازيق ويشهد احتفال الأوقاف بذكرى الإسراء والمعراج

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 8 فبراير 2024 10:28 صباحاً - في إطار خطة وزارة الأوقاف لإعمار بيوت الله ( عز وجل ) مبنى ومعنى افتتح معالي أ.د/ ممدوح غراب محافظ الشرقية مسجد الفردوس بمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، كما شهد احتفال مديرية أوقاف الشرقية بذكرى الإسراء والمعراج بمسجد الفردوس عقب افتتاحه، وذلك بحضور الأستاذ الدكتور/ خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق، والسيد اللواء/ شريف أبو الدهب رئيس هيئة الرقابة الإدارية بالشرقية، والأستاذ الدكتور/ أحمد عبد المعطي نائب المحافظ، والشيخ/ مجدي بدران مدير مديرية أوقاف الشرقية، والمهندس/ محمد الصافي السكرتير العام، والمهندس/ سامي معجل السكرتير العام المساعد لمحافظة الشرقية، والعميد أركان حرب/ وائل صابر المستشار العسكري لمحافظة الشرقية، والدكتور/ محمد إبراهيم حامد وكيل مديرية أوقاف الشرقية، وجمع غفير من القيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة، ورواد المسجد.

جدير بالذكر أن مسجد الفردوس بمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية تم بناؤه بتكلفة تقدر بنحو ستة ملايين ونصف المليون جنيه؛ ليصل إجمالي ما تم افتتاحه بمحافظة الشرقية من 1/ 7/ 2023م حتى تاريخه ( 30 ) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، بتكلفة تقدر بنحو (75) مليون جنيه.