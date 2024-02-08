نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السكة الحديد: وقوف قطار 1011 “أسوان - القاهرة” بمحطة طما من السبت المقبل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قررت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، اعتبارا من يوم السبت الموافق 10/2/2024 وقوف قطار رقم 1011 (إكسبريس تهوية ديناميكية) على خط (أسوان / القاهرة) بمحطة طما على أن يكون مسيره طبقا للجدول المرفق.

جاء ذلك انطلاقا من حرص الهيئة القومية لسكك حديد مصر على راحة جمهور الركاب وتنفيذًا لتعليمات المهندس محمد عامر، رئيس الهيئة.

وأكدت الهيئة، أنها لا تدخر أي جهد لتقديم أفضل خدمة لراحة جمهور الركاب.