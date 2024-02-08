نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير النقل: القطار السريع يختصر نصف الوقت بين المحافظات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - التقى الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، مع مايكل بيتر، الرئيس التنفيذي لشركة سيمنز موبيليتي العالمية قائد تحالف (سيمنز/ أوراسكوم/ المقاولون العرب)، المنفذ لشبكة القطار الكهربائي السريع في مصر، بحضور رئيس وقيادات الهيئة القومية للأنفاق.

الاجتماع جاء بهدف متابعة تقدم الأعمال المدنية لقطاعات المشروع المختلفة مثل أعمال جسر القطار والمحطات والأعمال الصناعية التي تشمل كباري المسار وكباري السيارات والأخوار بالتزامن مع الإشراف الدوري والمستمر لشركة سيسترا العالمية، استشاري المشروع، لجميع مراحل تنفيذه.

كما تم استعراض قطاعات المسار التي تم وجار تسليمها لتحالف (سيمنز/ أوراسكوم/ المقاولون العرب) لتنفيذ أعمال فرش البازلت وتركيب القضبان وأعمدة الكاتنيري الكهربائية ليتم بعدها تنفيذ الأعمال الكهروميكانيكية والجدول الزمني الخاص بتصنيع وتوريد الوحدات المتحركة للخط الأول من الشبكة حيث تم وصول أول قطار إقليمي، وجار تصنيع القطارات الإقليمية أو السريعة وفقًا للجدول المخطط ووفقًا للسرعات التصميمية والتشغيلية للقطارات التي تم الاتفاق عليها.

وأشاد وزير النقل، بشركة سيمنز التي تستخدم أحدث أنواع تكنولوجيا تصنيع القطارات الكهربائية السريعة في العالم، مؤكدًا أن التعاون مع شركة سيمنز العالمية المتخصصة في هذا المجال يمثل تجسيدًا وعنوانًا واضحًا للصداقة بين الشعبين المصري والألماني.

وشدد وزير النقل، على أن تنفيذ هذا المشروع يأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية بالتوسع في إنشاء شبكة النقل الأخضر النظيف الصديق للبيئة وإنشاء شبكة من القطارات السريعة، حيث جار حاليا تنفيذ 3 خطوط رئيسية بإجمالي أطوال نحو 2000 كيلومتر ستمثل نقلة نوعية هائلة في وسائل المواصلات في مصر وستغطي أنحاء الجمهورية.

ويجانب كونها شرايين تنمية تخدم المناطق العمرانية والصناعية الجديدة والقائمة فإنها ستساهم في تخفيض واختصار زمن الرحلات بين المحافظات لأكثر من نصف الوقت الذي يستغرقه المواطن حاليا سواء عبر شبكة القطارات القائمة أو عبر الطرق الحالية الرابطة بين المحافظات، كما تساعد في خلق محاور تنمية جديدة والحد من التلوث البيئي.

وأشار إلى أن خطوط شبكة القطار الكهربائي السريع الثلاثة توفر فرص عمل مباشرة تبلغ نحو 36 ألف فرصة عمل مباشرة ونحو 36 ألف فرصة عمل غير مباشرة.

ومن جانبه، قال مايكل بيتر، الرئيس التنفيذي لشركة سيمنز موبيليتي: "نتشرف بشراكتنا القوية والاستراتيجية مع وزارة النقل المصرية للمساهمة معًا في صياغة مستقبل قطاع النقل والمواصلات بمصر، وتمثل شبكة السكك الحديدية عالية السرعة الجديدة وسيلة نقل موثوقة وآمنة ومستدامة لنقل المواطنين وشحن البضائع.

وأشاد بحرص الحكومة المصرية على تنفيذ هذا المشروع العملاق الذي سيساهم في خلق الآلاف من فرص العمل، وتحقيق التنمية وخدمة مجالات الصناعة والزراعة والسياحة في مصر.