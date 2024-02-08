القاهرة تستضيف جولة جديدة من مفاوضات التهدئة في غزة

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 8 فبراير 2024 11:29 صباحاً - تستضيف القاهرة، جولة جديدة من المفاوضات، اليوم الخميس، برعاية مصرية - قطرية من أجل "تهدئة" الأوضاع في قطاع غزة.

وستشمل المفاوضات الحديث عن "صفقة لتبادل الأسرى الفلسطينيين والمحتجزين الإسرائيليين".

وأكد مصدر مصري مسؤول، لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن مصر تبذل قصارى جهدها للتوصل إلى هدنة بقطاع غزة، والإفراج عن الأسرى والمحتجزين وإنهاء الأزمة الإنسانية بالقطاع، مشيرًا إلى أن مصر تدعو كافة الأطراف لإبداء المرونة اللازمة للوصول إلى تهدئة بقطاع غزة.

وتواصل القاهرة جهودها المكثفة لوقف تدهور الأوضاع الإنسانية والميدانية في غزة، خاصة مع دخول العدوان الإسرائيلي الغاشم على القطاع يومه الـ124.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، للشهر الخامس تواليًا، عبر شن عشرات الغارات الجوية والقصف المدفعي، والأحزمة النارية مع ارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين.

وفي حصيلة رسمية، أعلنت عنها وزارة الصحة في قطاع غزة، الأربعاء، فإن ما لا يقل عن 27708 فلسطينيين استشهدوا وأصيب 67147 بسبب الغارات الإسرائيلية على غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي.