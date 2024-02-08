نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مباحثات بين مصر والمغرب للتعاون بين البلدين في مجال السياحة والآثار في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقبل السيد أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، السفير محمد آيت وعلي سفير المملكة المغربية بالقاهرة، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجال السياحة والآثار، وذلك بحضور السفير خالد ثروت مستشار الوزير للعلاقات الدولية والمشرف العام على الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات بالوزارة.

وفي مستهل اللقاء، رحب السيد الوزير بالسفير مثمَنًا على العلاقات الوطيدة بين مصر والمملكة المغربية، مشيرًا إلى أهمية وضع سياسات تهدف إلى دعم وتعزيز التكامل العربي وتسهيل التنقل وحركة السياحة البينية بين الدول العربية وتسهيل عمل الشركات السياحية المختلفة بين هذه الدول، وترك مساحة التنافس للقطاع السياحي الخاص.

كما تم تبادل الأحاديث الودية، واستعراض الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، حيث استعرض السيد الوزير، خلال اللقاء، باقة حوافز الاستثمار الفندقي الجديدة التي وافق عليها مجلس الوزراء وكيفية الاستفادة منها في تشجيع المستثمرين من المغرب في الاستثمار في مصر وبناء الفنادق السياحية بمقاصدها السياحية المختلفة.

وتطرق اللقاء، إلى التسهيلات التي تقدمها مصر للحصول على التأشيرة السياحية للسائحين المغاربة، وإمكانية إعداد برتوكول تعاون في مجال السياحة والآثار.

وأكد سفير المملكة المغربية لدى القاهرة على عمق العلاقات الطيبة التي تجمع مصر والمغرب، مؤكدًا علي أن تعزيز سبل التعاون بين البلدين في مجال السياحة سوف يساهم في تشجيع حركة السياحة البينية بين البلدين وخلق منتج سياحي متكامل بينهما.