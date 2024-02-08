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أحمد جودة - القاهرة - "اطمئن بسرعة".. احصل على نتيجتك برقم الجلوس أو الاسم عبر الرابط الرسمي للشهادة الإعدادية 2024 في الفيوم".. صباح اليوم، قام الدكتور أحمد الأنصارى، محافظ الفيوم، بالاعتماد على نتائج الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول لعام 2023/2024، حيث بلغت نسبة النجاح إلى 78.9% على مستوى المحافظة، وجرى الإعلان عن هذه النتائج بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والدكتور محمد التونى معاون المحافظ والمتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، إلى جانب الدكتورة أمانى قرنى وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، وخالد يونس رئيس لجنة النظام والمراقبة لامتحان شهادة المرحلة الإعدادية بالفيوم للفصل الدراسي الأول، ويأتي هذا الإعلان كخطوة مهمة في رصد تقدم الطلاب وتحفيزهم لتحقيق أداء أفضل في رحلتهم التعليمية.

موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بالفيوم

وعلى بُعد يومين فقط، سيستأنف الطلاب الفصل الدراسي الثاني لعام 2023-2024، وستظهر نتائج الصف الثالث الإعدادي بالفيوم اليوم، ويتضمن هذا الحدث اعتماد النتائج من قبل محافظ الفيوم في العاشرة صباحًا.

وبعد ذلك، سيقوم المركز التكنولوجي بالمحافظة برفع نتائج الصف الثالث الإعدادي للترم الأول على الموقع الرسمي لمديرية التربية والتعليم بالمحافظة، وكذلك على مواقع أخرى معتمدة من قبل وزارة التربية والتعليم.

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رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 محافظة الفيوم

"اطمئن بسرعة".. احصل على نتيجتك برقم الجلوس أو الاسم عبر الرابط الرسمي للشهادة الإعدادية 2024 في الفيوم

لاستعراض نتائج الشهادة الإعدادية في محافظة الفيوم لعام 2024، يمكنك بسهولة الوصول إلى النتائج عبر الرابط المخصص المتاح على المنصة الرسمية لوزارة التربية والتعليم ومنصة نتيجة نت، قامت الوزارة بتيسير هذه العملية للطلاب، حيث يمكنك اتباع الخطوات المبسطة الموجودة على المنصتين للحصول على النتيجة بسرعة وفعالية:-

أولًا: من بوابة دوت الخليج الإلكترونية



يمكنك الوصول إلى نتائج الامتحانات عبر بوابة دوت الخليج الإلكترونية بخطوات بسيطة، أولًا، يجب على الطالب زيارة موقع بوابة دوت الخليج الإلكترونية وتسجيل الدخول، بعد ذلك، يُطلب منه إدخال رقم الجلوس في الحقل المخصص المخصص للاستعلام عن النتيجة، وبمجرد كتابة الرقم، يمكن للطالب الضغط على أيقونة البحث أو الاستعلام لعرض النتيجة مباشرة دون الحاجة إلى إنشاء ملف شخصي، وستظهر نافذة تحتوي على درجات جميع المهارات الدراسية بالإضافة إلى التقدير العام للطالب في غضون بضع ثوانٍ. هذا العملية تسهل على الطلاب الوصول إلى نتائجهم بشكل فعال وسريع.

ثانيًا: من موقع وزارة التربية والتعليم

يتعين على الطلاب إنشاء ملف شخصي عبر المنصة الرسمية لوزارة التربية والتعليم للوصول إلى نتائجهم الإعدادية، ويمكنهم زيارة الموقع الرسمي للوزارة وتسجيل الدخول باستخدام بيانات الطالب أو ولي الأمر، بعد الدخول، يتعين عليهم اختيار قسم النتائج الإعدادية وإدخال رقم الجلوس الخاص بهم، وفي غضون لحظات، سيتم عرض النتيجة على الفور، مما يتيح للطلاب وأولياء الأمور متابعة تقدم الطالب في الامتحانات بشكل فعال وسهل.

توزيع الدرجات للشهادة الإعدادية 2024

تمت مراجعة أوراق امتحان الصف الثالث الإعدادي في جميع المواد، حيث تم تحديد الدرجات النهائية والحد الأدنى للنجاح لكل مادة على النحو التالي:-

"اطمئن بسرعة".. احصل على نتيجتك برقم الجلوس أو الاسم عبر الرابط الرسمي للشهادة الإعدادية 2024 في الفيوم

1- اللغة العربية:

- الدرجة النهائية: 40 درجة.

- درجة النجاح: 20 درجة.

2- الرياضيات:

- الدرجة النهائية: 30 درجة.

- الدرجة الصغرى: 15 درجة.

3- اللغة الإنجليزية:

- الدرجة النهائية: 30 درجة.

- الدرجة الصغرى: 15 درجة.

4- الدراسات الاجتماعية:

- الدرجة النهائية: 20 درجة.

- الدرجة الصغرى: 10 درجة.

5- العلوم الطبيعية:

- الدرجة النهائية: 20 درجة.

- الدرجة الصغرى: 10 درجة.

المجموع الكلي للترم الأول:

- 140 درجة.

تلك هي الإعدادات الجديدة لتقييم الأداء الطلابي، مع الأخذ في اعتباركم الحدود الدنيا للنجاح في كل مادة.