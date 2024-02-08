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استعدادا للفصل الدراسي الثاني.. ننشر توزيع منهج العلوم لطلاب المرحلة الإعدادية

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أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، توزيع منهج العلوم لطلاب المرحلة الإعدادية الترم الثاني ٢٠٢٤م.

وجاء توزيع المنهج كالتالي:


١- الصف الأول الإعدادي
- الوحدة الأولي "التفاعلات الكيميائية" تتضمن الدرس الأول الاتحاد الكيميائي، والدرس الثاني: المركبات الكيميائية، والدرس الثالث المعادلة الكيميائية والتفاعل الكيميائي.
- الوحدة الثانية "القوي والحركة" تتضمن الدرس الأول القوي الأساسية في الطبيعة والدرس الثاني القوي المصاحبة للحركة، والدرس الثالث الحركة
- الوحدة الثالثة الأرض والكون تتضمن الدرس الأول الأجرام السماوية والدرس الثاني كوكب الأرض والدرس الثالث الصخور والمعادن.
- المراجعة العامة والامتحانات العملي.

٢- الصف الثاني الإعدادي
- الوحدة الأولي الحركة النووية تتضمن الدرس الأول الحركة الاهتزازية، والدرس الثاني: الحركة الموجية.
- الوحدة الثانية الصوت والضوء تتضمن الدرس الأول خصائص الموجات الصوتية والدرس الثاني الطبيعة الموجية للضوء، والدرس الثالث انعكاس وانكسار الضوء.
- الوحدة الثالثة التكاثر واستمرارية النوع تتضمن الدرس الأول التكاثر في النبات والدرس الثاني التكاثر في الإنسان.
- المراجعة العامة.

٣- الصف الثالث الإعدادي
- الوحدة الأولي " التفاعلات الكيميائية" تتضمن الدرس الأول التفاعلات الكيميائية، والدرس الثاني: سرعة التفاعل الكيميائي.
- الوحدة الثانية «الطاقة الكهربية والنشاط الإشعاعي» تتضمن الدرس الأول الخصائص الفيزيائية للتيار الكهربائي، والدرس الثاني التيار الكهربائي والأعمدة الكهربية، والدرس الثالث النشاط الإشعاعي والطاقة النووية.
- الوحدة الثالثة "الجينات والوراثة" يتضمن الدرس الأول المبادئ الأساسية للوراثة.
- الوحدة " التنظيم الهرموني في الإنسان": التنظيم الهرموني في الإنسان.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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