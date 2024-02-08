شكرى أول الموقعين فى كتاب زائرى وزارة الخارجية القبرصية

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 8 فبراير 2024 01:29 مساءً - قام وزير الخارجية سامح شكرى اليوم الخميس، خلال زيارته لنيقوسيا بالتوقيع فى كتاب زائرى وزارة الخارجية القبرصية الذى تم استحداثه كتقليد جديد للزيارات ليكون أول الموقعين به.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد أبو زيد - في تدوينة عبر حسابه على منصة (أكس) - "وزير الخارجية يفتتح التوقيع على كتاب كبار الزوار لوزارة الخارجية القبرصية والذى استحدثته كتقليد جديد للزيارات".

وأضاف أن الوزير القبرصي قنسطنطينوس كومبوس حرص على أن يكون الوزير شكري أول الموقعين بالكتاب الجديد في إطار علاقات الصداقة التي تجمع بين البلدين.

وكان شكري قد بدأ زيارة في وقت سابق اليوم إلى نيقوسيا حيث استقبله الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس، بمقر الرئاسة القبرصية، وذلك فى مستهل زيارته الحالية إلى نيقوسيا.

وقال السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية- فى تدوينة عبر حسابه على منصة (أكس)- "مصر وقبرص.. علاقات صداقة تاريخية.. وتعاون متعدد الأطر يستند إلى رؤى متقاربة ومصالح مشتركة.. وتنسيق وثيق حول التحديات المشتركة".

وكان شكري قد توجه في وقت سابق اليوم إلى نيقوسيا في زيارة ثنائية تستهدف متابعة مسار العلاقات بين البلدين، والتشاور حول التطورات الإقليمية والدولية.

وأوضح السفير أبوزيد أن الزيارة تأتي في إطار التأكيد على الطابع الاستراتيجي للعلاقات بين مصر وقبرص، والحرص المتبادل على تعزيز تلك العلاقات المتميزة والوثيقة والتي تتطور بشكل ملموس خلال السنوات الأخيرة سواء على المستوى الثنائي أو من خلال آلية التعاون الثلاثي التي تجمع بين مصر وقبرص واليونان.

كما تستهدف الزيارة أيضاً تنسيق المواقف بين الجانبين حول عدد من التطورات الإقليمية والدولية.