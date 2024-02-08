الوطنية للإعلام : تشيد بقرارات الرئيس السيسي لتخفيف الأعباء عن...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 8 فبراير 2024 01:29 مساءً - تتقدم الهيئة الوطنية للإعلام برئاسة حسين زين ، والعاملين بها بخالص التحية والتقدير لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لما أعلنه من حزمة اجراءات اجتماعية هى الأكبر من نوعها و تأتي في اطار حرص القيادة السياسية الحكيمة و الدولة المصرية على تخفيف الأعباء الملقاه علي عاتق المواطنين والسعي المتواصل لدعمهم وتحسين مستوى معيشتهم ، في ظل الازمات اقتصادية الراهنة .

وتثمن وتشيد الوطنية للإعلام بقرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي التى من شأنها تحسين أجور العاملين بالدولة وحرصه الدائم علي تقديم الدعم لهم للقيام بدورهم في دعم مسيرة التنمية و البناء والتعمير