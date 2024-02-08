عصام عفيفي : قرارات السيسي بالحماية الاجتماعية تستهدف تخفيف الأعباء وتحسين الحالة المعيشية للمواطنين

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 8 فبراير 2024 01:30 مساءً - أشاد النائب عصام هلال عفيفي وكيل اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، والأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن، بحزمة قرارات الحماية الاجتماعية التي أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس، والتي تستهدف تخفيف الأعباء وتحسين الحالة المعيشية للمواطنين، لافتا إلى أن هذه القرارات تأتي انطلاقا من واجب الدولة لدعم المواطن في ظل الظروف العالمية الحالية وتدل على قوة الاقتصاد المصري وتحمله لمثل هذه الأعباء المكلفة.

وأكد عفيفي في بيان له اليوم، أن قرارات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وتوجيهاته بتنفيذ هذه البرامج الحمائية بدءً من الشهر المقبل، تؤكد وعيه وملامسته وقربه من المواطن المصري، فهو يعلم جيدا كيف تحمل المصريون فاتورة الإصلاح الإقتصادى ومن ثم فإن كافة الإجراءات التى تقوم بها الدولة، فضلا عن آثار الأزمات التي طالت العالم وأثرت سلبا بشكل كبير على اقتصاديات دول كبرى.

وأشار وكيل اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ إلى أن وعي المصريين كان سببا في تحملهم الموجات المتكررة من زيادة التضخم وارتفاع الأسعار، لذا فهم يدركون جيدا أن القيادة السياسية والدولة المصرية يبذلون قصارى جهودهم لاتخاذ إجراءات تصب فى النهاية لصالح الشعب المصرى.

وأوضح عفيفي أن إصرار الرئيس على زيادة برامج الحماية الاجتماعية المقدمة للمواطنين كل فترة يسهم في تحسين دخل المواطن المادي، ما يجعله قادرا على الوفاء بالتزاماته المادية وتحقيقها، منوها بأن القيادة السياسية تحرص على دعم المواطنين ومراعاة للبعد الاجتماعي وظروفهم الاقتصادية لحرصه على أن يعيش المواطن حياة كريمة ليستطيع مواجهة التحديات والتأثيرات السلبية الناتجة عن الأزمات الاقتصادية العالمية.