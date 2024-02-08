محافظ الجيزة يتفقد «حدائق الأهرام» لمناقشة المشكلات التي تتعرض لها (صور)

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 8 فبراير 2024 01:30 مساءً - - محافظ الجيزة : ضخ 75 الف م3 يوميا من المياه لتحسين ضغوطات المياه بحدائق الأهرام.



- المحافظ يدعو سكان الحدائق بإنشاء اتحاد للشاغلين بكل عقار لتسهيل التعاون وحل المشكلات.



- راشد : غير مسموح بمخالفه بناء او تعدى للمحال على الطريق العام والتعامل الفورى حيالها.

- المحافظ : متابعه أداء ثلاث شركات للنقل الداخلى داخل حدائق الاهرام بعد منع سير التوك توك داخل الحدائق وتوفير سيارات اضافية فى حال الاحتياج لذلك.



-المحافظ يوجه بالاسراع من وتيرة الاعمال بخطة الرصف للشوارع الحيوية والداخلية.



أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة حرص المحافظة على الاستجابه لكافه مطالب سكان حدائق الاهرام والسعى نحو وضع وتنفيذ حلول جذرية لها لتسهيل وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين مؤكداً على الاهمية الكبيرة التى يعكسها ذلك القطاع بأعتبارها احد المناطق الملاصقة للمتحف المصرى الكبير وتشهد تنفيذ العديد من المشروعات الهامة وتحظى بمتابعه دورية من السيد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء .

تصريحات المحافظ جاءت خلال جولته الموسعه داخل حدائق الاهرام والتى أشار خلالها الى انه تم إجراء عدداً من الصيانات لخط المياه القادم من محطة 6 أكتوبر والمغذى لقطاع هضبة الاهرام خلال الاسبوعين الماضين من خلال شركة مياه الشرب والصرف الصحى الامر الذى أدى الى تأثر الضغوطات ببعض المناطق داخل حدائق الاهرام لافتا انه تم ضخ المياه بصورتها الطبيعية للمناطق المتأثرة حيث يصل اجمالى ما يتم ضخه للقطاع بالكامل حوالى 75 الف م3 من المياه وهى كميات كافية لاحتياجات سكان حدائق الاهرام مشيراً ان هناك مناطق مرتفعه داخل القطاع بحاجه الى قيام ملاك العقارات بها الى تركيب ماتور مياه داخلي للعقار لتسهيل عملية وصول المياه للوحدة السكنية بصورة جيدة .

وأوضح محافظ الجيزة انه تم الاتفاق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى بإستكمال الاعمال الإنشائية الخاصة بالخزان الارضي التابع لمدينة الحرفيين والكائن داخل قطاع هضبة الاهرام واستغلال منظومة الطلمبات الكائنة حاليا الخاصة بالمشروع وذلك لحين الانتهاء من إنشاء خزان مياه اضافى لحدائق الاهرام بقدرة 6الاف م3 .

كما أكد المحافظ انه تم التنسيق مع جمعية تعمير صحراء الاهرام وهى المسئولة عن رصف شوارع قطاع حدائق الاهرام بضرورة الإسراع من وتيرة الاعمال والانتهاء من خطه الرصف للشوارع الحيوية مع اعطاء اولوية عاجلة لرفع كفاءة ورصف الشوارع الداخلية بالانترلوك المنتهى اعمال المرافق بها لتحسين حركة سير المواطنين .

وأشار المحافظ انه تم انجاز وحل عدداً من المشكلات التى واجهت سكان حدائق الاهرام وجاءت على رأسها منع وجود مركبه التوك توك داخل القطاع بالكامل بالاضافه الى التعاقد مع ثلاث شركات نقل للركاب داخل القطاع لتسهيل حركة تنقل المواطنين بالاضافه الى التعاقد مع شركة امن للبوابات والتشديد لإحكام الرقابة على عملية الدخول والخروج .

كما أكد محافظ الجيزة انه غير مسموح بوجود مخالفات بناء داخل حدائق الاهرام وحال رصد اى حالات سوف يتم التعامل الفورى حيالها واتخاذ الإجراءات القانونية مؤكدا على انخفاض مخالفات البناء خلال الفترة الماضية نظراً للتعامل الحاسم حيالها مؤكداُ انه تم تكليف حى الهرم بمنع تعديات المحال والمنشأت التجارية وإتخاذ الإجراء الرادع مع المخالفين مع ضرورة توجيه المنشآت التجارية بإتباع الاشتراطات الواجبه والمحددة قانوناً للفتح والتشغيل .

دعا المحافظ سكان حدائق الاهرام بضرورة إنشاء اتحاد شاغلين لكل عقار وفقا للقانون للتعاون فى حل المشكلات موجها حى الهرم وقطاع هضبة الاهرام بتسهيل وتيسير كافه الإجراءات على السكان الخاصه بذلك الامر .

وخلال جولته حرص المحافظ على تفقد المعامل المركزية الخاصة بمحطة المياه داخل حدائق الاهرام حيث تفقد اقسام الفحص والكيمياء العضوية والمراحل التى تمر بها المياه حتى وصولها للمواطنين من إجراءات فحص وسلامه ومطابقه وجودة وغيرها من الإجراءات الصحية موجها الشكر للعاملين بالمعامل المركزية ولشركة مياه الشرب والصرف الصحى لتأدية عملهم على اكمل وجه والحصول على شهادات الايزو الدولية بالعديد من المعامل التابعة للشركة .

رافق المحافظ خلال جولته هند عبد الحليم نائب المحافظ والمهندس منصور بدوى رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى وايمن عتريس رئيس جهاز التفتيش ورئيس جهاز السرفيس ورئيس هيئة النظافة والتجميل ورئيس حى الهرم وممثلى جمعية تعمير صحراء الاهرام.