الأجهزة الأمنية تتمكن من ضبط 1387 قضية حجب سلع تموينية متنوعة خلال 24 ساعة

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 8 فبراير 2024 05:30 مساءً - استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدى لمحاولات حجب السلع عن التداول بالأسواق لرفع أسعارها، واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية.

وأسفرت جهود الضبط عن ضبط 1387 قضية حجب سلع تموينية متنوعة، خلال 24 ساعة، أبرزها قرابة 1060 طن سلع تموينية، 164 ألف لتر مواد بترولية، 3 آلاف عبوة سجائر.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.