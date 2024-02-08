انت الأن تتابع خبر حالة الطقس الساعات القادمة الخميس 8 فبراير 2024.. تحذير عاجل من الأرصاد والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - فجرت هيئة الأرصاد الجوية مفاجأة بشأن حالة الطقس الساعات القادمة اليوم الخميس 8 فبراير 2024، في ظل التقلبات المستمرة في حالة الطقس والأجواء التي تضرب كافة المناطق في الفترة الحالية حيث تنخفض درجات الحرارة.
- وأشارت هيئة الأرصاد أن حالة الطقس الساعات القادمة اليوم الخميس 8 فبراير الجاري ،سيشهد انخفاض في قيم في درجات الحرارة حيث طقس دافئ في ساعات على القاهرة الكبرى والوجه البحر وجنوب سيناء وجنوب البلاد مائلا للدفء على السواحل الشمالية، شديد البرودة على أغلب الأنحاء وذلك في ساعات المساء، مطالبة بتوخي الحذر والتزام أماكنهم، وعدم القيادة أثناء سقوط الأمطار إلا للضرورة القصوى، في ظل هذه الأجواء الممطرة
حالة الطقس الساعات القادمة
- وأكت الهيئة أن حالة الطقس الساعات القادمة اليوم الخميس 8 فبراير 2024 أنه سيكون هناك استمرار في سقوط الأمطار متفاوتة غزيرة ورعدية أحيانًا على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، قد تكون مصحوبة بحبات البرد على فترات متقطعة. بالإضافة الشبورة المائية كثيفة على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.