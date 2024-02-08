انت الأن تتابع خبر حالة الطقس الساعات القادمة الخميس 8 فبراير 2024.. تحذير عاجل من الأرصاد والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - فجرت هيئة الأرصاد الجوية مفاجأة بشأن حالة الطقس الساعات القادمة اليوم الخميس 8 فبراير 2024، في ظل التقلبات المستمرة في حالة الطقس والأجواء التي تضرب كافة المناطق في الفترة الحالية حيث تنخفض درجات الحرارة.

وأشارت هيئة الأرصاد أن حالة الطقس الساعات القادمة اليوم الخميس 8 فبراير الجاري ،سيشهد انخفاض في قيم في درجات الحرارة حيث طقس دافئ في ساعات على القاهرة الكبرى والوجه البحر وجنوب سيناء وجنوب البلاد مائلا للدفء على السواحل الشمالية، شديد البرودة على أغلب الأنحاء وذلك في ساعات المساء، مطالبة بتوخي الحذر والتزام أماكنهم، وعدم القيادة أثناء سقوط الأمطار إلا للضرورة القصوى، في ظل هذه الأجواء الممطرة

حالة الطقس الساعات القادمة