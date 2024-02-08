انت الأن تتابع خبر تفاصيل مروعة وتهز القلوب .. إصابة 5 أشخاص في حادث انقلاب في منشأة القناطر والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أصيب خلال الدقائق القليلة الماضية 5 أشخاص ، نتيجة حادث انقلاب سيارة ميكروباص أعلى الطريق فى منشأة القناطر . وتبين من خلال الفحص اختلال عجلة القيادة من السائق مما أدى إلي تصادمها .

ووصلت غرفة عمليات النجدة في القليوبية اليوم الخميس 8 فبراير 2024 بلاغاً بشأن حادث منشأة القناطر، حيث دفعت الحماية المدنية بعدد من سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلي المستشفى إلي بالإضافة إلي تواجد عدد من سيارات مطافي لإخماد للنيران الناتجة عن هذا الحادث.

حادث منشأة القناطر