ينفذ فوراً .. توجيه عاجل من الحكومة بشأن زيادة المعاشات 2024

انت الأن تتابع خبر هينفذ فوراً .. توجيه عاجل من الحكومة بشأن زيادة المعاشات 2024 والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح -أصدر مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي، توجيهاً هاماً خلال الساعات القليلة الماضية من اليوم الخميس الموافق 8 فبراير 2024، بشأن تطبيق زيادة المعاشات 2024.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أعلن أمس الأربعاء عن زيادة المعاشات لـ13 مليون قائم بالصرف ومستفيد في مصر بنسبة 15%، بتكلفة إجمالية 74 مليار جنيه، و15% زيادة في معاشات “تكافل وكرامة” بتكلفة 5,5 مليار جنيه، لتصبح الزيادة خلال عام 55% من قيمة المعاش.

زيادة المعاشات 2024