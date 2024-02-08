ينفذ فوراً .. توجيه عاجل من الحكومة بشأن زيادة المعاشات 2024

انت الأن تتابع خبر هينفذ فوراً .. توجيه عاجل من الحكومة بشأن زيادة المعاشات 2024 والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح -أصدر مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي، توجيهاً هاماً خلال الساعات القليلة الماضية من اليوم الخميس الموافق 8 فبراير 2024، بشأن تطبيق زيادة المعاشات 2024.
- وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أعلن أمس الأربعاء عن زيادة المعاشات لـ13 مليون قائم بالصرف ومستفيد في مصر بنسبة 15%، بتكلفة إجمالية 74 مليار جنيه، و15% زيادة في معاشات “تكافل وكرامة” بتكلفة 5,5 مليار جنيه، لتصبح الزيادة خلال عام 55% من قيمة المعاش.
زيادة المعاشات 2024
- ووجه مدبولي في اجتماع الحكومة الأسبوعي الذي عقد بمقر مجلس الوزراء الجديد بالعاصمة الإدارية بالبدء فوراً في اتخاذ الإجراءات التنفيذية لقرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن تطبيق حزمة اجتماعية عاجلة، بشأن زيادة المعاشات 2024، مشيراً إلي أن هذا القرار يأتي في إطار بذل أقصى جهد للتخفيف عن كاهل المواطنين، والسعي الدائم لاحتواء أكبر قدر من تداعيات الأزمات والتحديات الاقتصادية العالمية، والتقليل من حدة تأثيراتها الداخلية.
- ومن المقرر أن يتم البدء في تنفيذ زيادة المعاشات بداية من شهر مارس القادم أي قبل حلول شهر رمضان الكريم بقيم تتراوح ما بين 150 جنيها و1890 جنيهاً لكافة أصحاب المعاشات دون استثناء