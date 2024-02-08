كولر يمنح ديانج راحة اليوم وينتظم في التدريبات غدًا

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 8 فبراير 2024 06:36 مساءً - منح الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أليو ديانج لاعب الفريق راحة اليوم من التدريبات بعد عودته إلى القاهرة وانتهاء مشاركته مع منتخب بلاده في كأس الأمم الإفريقية المقامة في كوت ديفوار.
وحصل ديانج على راحة اليوم على أن ينتظم غدًا في تدريبات الفريق استعدادًا لمباراة شباب بلوزداد الجزائري.
ويلتقي الأهلي مع شباب بلوزداد بالجزائر ضمن منافسات الجولة الرابعة بدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.
واستأنف الأهلي تدريباته اليوم على ملعب التتش، بعد انتهاء الراحة التي منحها الجهاز الفني للاعبين أمس.
وخاض الأهلي مباراة ودية أمام سموحة يوم الاثنين الماضي على استاد السلام، اطمأن خلالها الجهاز الفني على جاهزية اللاعبين.