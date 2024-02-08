كولر يمنح ديانج راحة اليوم وينتظم في التدريبات غدًا

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 8 فبراير 2024 06:36 مساءً - منح الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أليو ديانج لاعب الفريق راحة اليوم من ‏التدريبات بعد عودته إلى القاهرة وانتهاء مشاركته مع منتخب بلاده في كأس الأمم الإفريقية ‏المقامة في كوت ديفوار.‏

وحصل ديانج على راحة اليوم على أن ينتظم غدًا في تدريبات الفريق استعدادًا لمباراة شباب ‏بلوزداد الجزائري.

ويلتقي الأهلي مع شباب بلوزداد بالجزائر ضمن منافسات الجولة الرابعة بدور المجموعات ‏لدوري أبطال إفريقيا.‏

واستأنف الأهلي تدريباته اليوم على ملعب التتش، بعد انتهاء الراحة التي منحها الجهاز الفني ‏للاعبين أمس.‏

وخاض الأهلي مباراة ودية أمام سموحة يوم الاثنين الماضي على استاد السلام، اطمأن ‏خلالها الجهاز الفني على جاهزية اللاعبين.‏