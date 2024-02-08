ظهور إمام عاشور بواقي للرأس في تدريبات الأهلي اليوم (صور)

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 8 فبراير 2024 06:36 مساءً - ظهر إمام عاشور لاعب وسط الأهلي مرتديا واقي للرأس خلال مشاركته في مران فريقه اليوم الخميس ضمن التحضير لمباراته ضد شباب بلوزداد الجزائري يوم 16 فبراير ضمن الجولة الرابعة لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويأتي ارتداء إمام عاشور لواقي الرأس كنوع من التدابير الاحترازية تحنبا لتعرضه لأي ارتطامات، بعد تعرضه للإصابة بارتجاج في المخ خلال مشاركته في تدريبات منتخب مصر في كوت ديفوار وغيابه عن مباراة الكونغو الأخيرة بمشوار الفراعنة خلال منافسات بطولة أمم إفريقيا والتي ودعها المنتخب الوطني من دور الـ16.

امام بواقي رأس

امام من مران اليوم

واستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته اليوم على ملعب التتش؛ استعدادا لمباراة شباب ‏بلوزداد التي تقام بالجزائر ضمن منافسات الجولة الرابعة بدور المجموعات لدوري أبطال ‏إفريقيا.‏

وخاض الأهلي مرانه صباح اليوم وتضمن بعض الجوانب البدنية وتقسيمة الكرة التي حرص ‏خلالها الجهاز الفني على تنفيذ الجزء الخططي، وأدى حراس المرمى تدريباتهم تحت إشراف ‏ميشيل يانكون مدرب الحراس.

وكان الأهلي قد خاض مباراة ودية أمام سموحة يوم الاثنين الماضي على استاد السلام، اطمأن ‏خلالها الجهاز الفني على جاهزية اللاعبين.‏

ومنح المدير الفني مارسيل كولر راحة للفريق أمس، استثنى منها اللاعبين الدوليين الذين خاضوا ‏تدريبات قوية على ملعب التتش وذلك ضمن البرنامج التدريبي، فيما واصل الأهلي تحضيراته ‏اليوم لمباراة شباب بلوزداد بدوري الأبطال.‏