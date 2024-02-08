طبيب الأهلي يعلن إصابة خالد عبد الفتاح بجزع فى أربطة القدم ‏

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 8 فبراير 2024 06:36 مساءً - قال الدكتور أحمد جاب الله، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن الفحوصات الطبية التي أجراها خالد عبد الفتاح لاعب الفريق أثبتت تعرضه للإصابة بجزع في أربطة القدم ويخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي لتجهيزه.
وأكد رئيس الجهاز الطبي، أن خالد عبد الفتاح أجرى أشعة رنين أمس واستكمل اليوم باقي الفحوصات الطبية، بعد تعرضه للإصابة خلال مباراة سموحة الودية التي أقيمت يوم الإثنين الماضي على استاد السلام.
واستأنف الأهلي تدريباته اليوم على ملعب التتش؛ استعدادا لمباراة شباب بلوزداد التي تقام بالجزائر ضمن منافسات الجولة الرابعة بدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.
ومنح المدير الفني مارسيل كولر راحة للفريق أمس، استثنى منها اللاعبين الدوليين الذين خاضوا تدريبات قوية على ملعب التتش وذلك ضمن البرنامج التدريبي، فيما واصل الأهلي تحضيراته اليوم لمباراة شباب بلوزداد بدوري الأبطال.