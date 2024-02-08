ليفربول يداعب محمد صلاح قبل مشاركته فى التدريب ( فيديو)

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 8 فبراير 2024 06:36 مساءً - داعب نادي ليفربول الإنجليزي، الدولي المصري محمد صلاح اليوم عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "إكس" خلال عمليات التدريب التأهيلية التي يقوم بها الفرعون قبل العودة للمشاركة في مباريات الريدز القادمة.

وكتب حساب نادي ليفربول: "محمد صلاح لا يتوقف عن المناكفة" مصحوبًا بفيديو خلال قيامه بمداعبة زملائه في الفريق وعلى رأسهم كيرتس جونز، وإبراهيما كوناتي.

ولم يعلن النادى حتى الآن عن موقف الإصابة أو موعد عودة نجم ليفربول الإنجليزى، خاصة وأن اللاعب غادر معسكر الفراعنة قبل الإقصاء من أمم أفريقيا على أمل التعافى بحلول نصف النهائى الذى أقيم بالأمس.

وأعلن تطبيق الدورى الإنجليزى عن موعد مبدئى لعودة صلاح على أن يكون يوم 17 فبراير الجارى.

ويتصدر الدولى المصري محمد صلاح، نجم فريق ليفربول، على عرش جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الحالي برصيد 14 هدفًا بالتساوي مع إيرلينج هالاند هداف مانشستر سيتي.

وجاء ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي كالتالي:

محمد صلاح - ليفربول - 14 هدفا.

إيرلينج هالاند - مانشستر سيتى - 14 هدفا.

دومينيك سولانكي - بورنموث - 13 هدفا.

سون هيونج مين – توتنهام –12 هدفا.

جارود بوين – وست هام يونايتد – 11 هدفا.

أولي واتكينز – أستون فيلا – 11 هدفا.