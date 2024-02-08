انت الأن تتابع خبر رفع حد الإعفاء الضريبي 2024.. قرارات الرئيس السيسي لتخفيف أعباء المعيشة والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بإصدار قرار حول رفع حد الإعفاء الضريبي 2024، وذلك في الاجتماع الذي عقده مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ووزير المالية الدكتور محمد معيط، وهو الذي كان أمس الأربعاء الموافق 7 فبراير 2024.
رفع حد الإعفاء الضريبي 2024
- وجاء قرار الرئيس السيسي حول رفع حد الإعفاء الضريبي 2024، وهو الذي تضمن على الحزمة الاجتماعية ورفعها لكل العاملين في الدولة بالحكومة والقطاعين العام والخاص وتأتي بنسبة تصل لـ 33%، ومنها 45 ألف جنيه لـ 60 ألف جنيه والتكلفة الإجمالية السنوية تصل لـ 5 مليارات جنيه، ومن المقرر أن يتم العمل على تطبيق كل هذه القرارات مع بداية شهر مارس القادم.
رفع الحد الأدنى للأجور 2024
- وجاء على صفحة الرئيس السيسي عبر موقع أكس، فنشرت تغريدة مكتوب فيها “انطلاقًا من واجب الدولة لدعم المواطن في ظل الظروف الراهنة فقد وجّهت الحكومة على اتخاذ حزمة من الإجراءات الاجتماعية العاجلة التي تتضمن رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهريًا، كما وجهتُ الحكومة بزيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيهًا شهريًا بحسب الدرجة الوظيفية وذلك اعتبارًا من الشهر القادم”.وشملت الحزمة الاجتماعية تقديم 15 مليار جنيه كزيادات إضافة لكل الأطباء وأعضاء المهن الطبية وهيئة التمريض، وكل المعلمين وأعضاء هيئة التدريس وكل معاونيهم في الجامعات والمعاهد وكل المراكز البحثية، ويوجد زيادة تصل لـ 15% لكل أصحاب المعاشات، وهو يصل لـ 13 مليون مصري و15% زيادة لكل أصحاب معاشات تمافل وكرامة.