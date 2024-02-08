انت الأن تتابع خبر رفع حد الإعفاء الضريبي 2024.. قرارات الرئيس السيسي لتخفيف أعباء المعيشة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بإصدار قرار حول رفع حد الإعفاء الضريبي 2024، وذلك في الاجتماع الذي عقده مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ووزير المالية الدكتور محمد معيط، وهو الذي كان أمس الأربعاء الموافق 7 فبراير 2024.

رفع حد الإعفاء الضريبي 2024

وجاء قرار الرئيس السيسي حول رفع حد الإعفاء الضريبي 2024، وهو الذي تضمن على الحزمة الاجتماعية ورفعها لكل العاملين في الدولة بالحكومة والقطاعين العام والخاص وتأتي بنسبة تصل لـ 33%، ومنها 45 ألف جنيه لـ 60 ألف جنيه والتكلفة الإجمالية السنوية تصل لـ 5 مليارات جنيه، ومن المقرر أن يتم العمل على تطبيق كل هذه القرارات مع بداية شهر مارس القادم.

رفع الحد الأدنى للأجور 2024