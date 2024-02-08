أخبار مصرية

نائب محافظ الجيزة يتابع المشروعات الجاري تنفيذها بمراكز البدرشين والحوامدية وأبو النمرس

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نائب محافظ الجيزة يتابع المشروعات الجاري تنفيذها بمراكز البدرشين والحوامدية وأبو النمرس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تفقد ابراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن أعمال نقل المرافق المتعارضة مع مشروع كوبري السيارات بالمرازيق والذي يربط بين طريق الثلاجة وطريق المريوطية ومشروع كوبري السيارات أعلي مزلقان سكة حديد مدينة أبو النمرس.

وذلك في أطار تكليفات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بمتابعة المشروعات الجاري تنفيذها بنطاق مراكز ومدن المحافظة وذلك لدفع الأعمال وتذليل العقبات والوقوف علي نسب تنفيذ تلك المشروعات وذلك في أطار خطة الدولة للنهوض بمستوي الخدمات المقدمة للمواطنين ومتابعة المشروعات للانتهاء منها وتسليمها وفق جداولها الزمنية المحددة.

حيث شدد نائب محافظ الجيزة، على تكثيف أعمال نقل التعارضات الخاصة بالمرافق وتذليل كافة العقبات للأنتهاء من تنفيذ الاعمال وذلك تنفيذ خطة الدولة لإلغاء مزلقانات خطوط السكة الحديد والحد من حوادث السير حفاظا علي أمن وسلامة المواطنين.

واختتم نائب المحافظ جولته الميدانية بتفقد مشروعات الخطة الأستثمارية للتطوير والرصف للعام الحالي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ بمدينتي الحوامدية وأبو النمرس.

حيث تابع النائب، أعمال وضع الطبقة الرابطة للأسفلت بشارع محمد متولي الشعراوي بداية من طريق مصر أسيوط من كورنيش النيل بمدينة الحوامدية وأعمال الطبقة الرابطة للأسفلت بشارع ٦ أكتوبر بمدينة ابو النمرس.

ووجه الشهابي، مديرية الطرق إلى ضرورة الألتزام بالمواصفات الفنية للرصف والانتهاء من مختلف الأعمال في مواعيدها الزمنية المحددة.

رافق نائب المحافظ، محمود شنب رئيس مركز البدرشين وهاني السيسي رئيس مدينة الحوامدية وحامد سلامة، رئيس مركز ابو النمرس، والمهندس فؤاد زكريا فؤاد رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري لمحافظتي القاهرة والجيزة والمهندس محسن عبد الرشيد مدير عام ري الجيزة، والمهندس محمد الراوي مدير عام شبكات كهرباء وسط الجيزة بشركة كهرباء جنوب القاهرة والمهندس أيمن محمد السيد مدير المشروع الهيئة العامة للطرق والكباري والمهندس عصام عبد العاطي مدير عام مياة الشرب بالبدرشين وأبو النمرس بشركة مياه الشرب بالجيزة والشركة المصرية للاتصالات ومديرية الطرق بالمحافظة والشركات المنفذة للأعمال.

IMG-20240208-WA0075
IMG-20240208-WA0075
IMG-20240208-WA0080
IMG-20240208-WA0080
IMG-20240208-WA0082
IMG-20240208-WA0082
IMG-20240208-WA0081
IMG-20240208-WA0081
IMG-20240208-WA0085
IMG-20240208-WA0085
IMG-20240208-WA0083
IMG-20240208-WA0083
IMG-20240208-WA0089
IMG-20240208-WA0089
IMG-20240208-WA0087
IMG-20240208-WA0087
IMG-20240208-WA0090
IMG-20240208-WA0090
IMG-20240208-WA0088
IMG-20240208-WA0088
IMG-20240208-WA0094
IMG-20240208-WA0094
IMG-20240208-WA0093
IMG-20240208-WA0093
IMG-20240208-WA0097
IMG-20240208-WA0097
IMG-20240208-WA0095
IMG-20240208-WA0095
IMG-20240208-WA0084
IMG-20240208-WA0084
IMG-20240208-WA0096
IMG-20240208-WA0096
IMG-20240208-WA0086
IMG-20240208-WA0086
IMG-20240208-WA0098
IMG-20240208-WA0098
IMG-20240208-WA0100
IMG-20240208-WA0100
IMG-20240208-WA0099
IMG-20240208-WA0099
IMG-20240208-WA0102
IMG-20240208-WA0102
IMG-20240208-WA0101
IMG-20240208-WA0101
IMG-20240208-WA0091
IMG-20240208-WA0091
IMG-20240208-WA0092
IMG-20240208-WA0092
IMG-20240208-WA0059
IMG-20240208-WA0059
IMG-20240208-WA0058
IMG-20240208-WA0058
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا