صندوق تحيا مصر: نبدء مبادرة "أبواب الخير" لرعاية 5 ملايين مواطن.. الأحد

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 8 فبراير 2024 07:37 مساءً - يطلق صندوق تحيا مصر يوم الأحد المقبل قوافل مبادرة "أبواب الخير" لرعاية 5 ملايين مواطن بكافة محافظات الجمهورية، وذلك بحضور الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، واللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، واللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، وتامر عبد الفتاح، المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر، والدكتورة سحر نصر، المدير التنفيذي لبيت الزكاة والصدقات المصري، ومؤسسات المجتمع المدني في مصر. وسيتم إعطاء إشارة الإطلاق لقافلة أبواب الخير لتنطلق الشاحنات إلى محافظات جمهورية مصر العربية

وكان صندوق تحيا مصر قد استعرض تقريرا عن الأنشطة ودور الصندوق التنموي والرائد على مدار عام 2023 ومبادرات رعاية الأسر الأولى بالرعاية في المناطق الأكثر احتياجًا، كما كثّف الصندوق من أنشطته ومبادرته المختلفة حتى أصبح مثال يحتذى به لما يبذله من جهود عديدة في مجال العمل الخيري والتنموي حيث نفذ العديد من المشروعات خلال عام 2023 التي خدمت ما يقرب 4,3 ملايين مواطن بتكلفة 3,037 مليار جنيه خلال عام 2023، لدعم سياسات الدولة المصريـة في توفير الخدمات التي من شأنها ضمان تحسين الظروف المعيشة للفئات المستحقة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية كما أن مبادرات الصندوق تساهم في تحقيق التنمية المستدامة، وتعمل على مساعدة الأسر الأولى بالرعاية في تجاوز الصعاب وتعزيز قدراتهم على مواجهة التحديات المجتمعية، وذلك من خلال الانتشار الجغرافي الواسع والوصول إلى كافة المستحقين في أنحاء الجمهورية.