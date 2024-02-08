انت الأن تتابع خبر خدمات بنكية مجانية.. البنوك في مصر تقدم هدية للعملاء في هذا الموعد والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - في إطار حرص الدولة المصرية على تعزيز الشمول المالي في مصر، تقدم البنوك المصرية خدمات مجانية خلال الاحتفالات باليوم العالمي للمرأة في شهر مارس المقبل، في إطار سعي الدولة لتطبيق الشمول المالي على مدار العام. وفي جميع أنحاء مصر واستهداف شرائح المجتمع.

خدمات بنكية مجانية

تقدم البنوك المصرية 8 خدمات بنكية مجانية خلال شهر مارس المقبل، خلال الاحتفالات باليوم العالمي للمرأة، وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود البنوك المصرية لتعزيز المساواة المالية ودعم دور المرأة في التنمية الاقتصادية، وتعزيز دورها في القطاع المالي.

ما هى خدمات البنوك المصرية المجانية خلال شهر مارس؟

فتح حسابات مجانية للتوفير والحسابات الجارية.

توفير المحفظة الإلكترونية مجانًا.

إصدار بطاقة ميزة مسبقة الدفع بدون مصاريف أو حد أدنى.

فتح حساب شمول مالي للشركات مجانًا.

فتح حساب شمول مالي للنشاط الاقتصادي.

فتح حسابات الشباب مجانًا.

إصدار بطاقة الخصم المباشر مجانًا.

الإعفاء من مصاريف البطاقات الائتمانية مع الحصول على قرض شخصي أو مرابحة بالوكالة.

موعد تقديم خدمات البنوك المجانية