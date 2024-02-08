الأرصاد الجوية تكشف حالة الطقس خلال الأيام المقبلة

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 8 فبراير 2024 08:33 مساءً - حالة الطقس، كشفت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس خلال الأيام المقبلة.

استقرار الأحوال الجوية

وقالت "غانم" خلال تصريحات تليفزيونية بقناة "المحور":"خلال هذه الأيام نعيش ارتفاعات في قيم درجات الحرارة وأجواء شتوية مستقرة بشكل كبير في معظم أنحاء الجمهورية، ودرجات الحرارة خلال ساعات النهار تعتبر أعلى من المعدلات الطبيعية لمثل هذا الوقت من العام بحوالي من 3 إلي 5 درجات مئوية والعظمى علي القاهرة الكبرى اليوم سجلت 23 درجة مئوية.

سطوع اأشعة الشمس

وأضافت: هناك زيادة في سطوع اَشعة الشمس خلال فترات النهار بفعل وجود امتداد لمرتفع جوي في طبقات الجو العليا علي ارتفاع من 5 الي 6 كيلو من سطح الأرض.

الكتل الهوائية الصحراوية

ولفتت إلي أن الكتل الهوائية الصحراوية تكون مرتفعة في قيم درجات حراراتها خلال ساعات النهار.

ذروة فصل الشتاء

وأكدت:"لا نزال في ذروة فصل الشتاء، ومن الوارد حدوث انخفاضات ملحوظة مرة أخرى في درجات الحرارة وتقلبات جوية، والفصل ممتد حتى نهاية مارس المقبل"

درجة الحرارة

وأشارت: حالة الطقس مستمرة حتى بداية الأسبوع المقبل، ودرجة الحرارة تتجاوز الـ20 درجة مئوية وستصل الإثنين المقبل الي 25 درجة مئوية.



أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الخميس، وتوقعت أن يسود طقس دافئ نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، وعلى شمال الصعيد، ويتكون الصقيع على المزروعات في وسط سيناء والوادي الجديد وشمال الصعيد.

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى والوجه البحري، وشمال الصعيد.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أيضًا أن يسود طقس دافئ نهارًا على جنوب الصعيد وسيناء، شديد البرودة ليلًا.

وتكون درجة الحرارة الصغرى بالمدن الجديدة بالقاهرة الكبرى أقل من المتوقعة بدرجتين.

وفيما يلي درجات الحرارة الصغرى والعظمى في المدن المصرية:

القاهرة: درجة الحرارة الصغرى 14 ودرجة الحرارة العظمى 23

العاصمة الإدارية: درجة الحرارة الصغرى 12 ودرجة الحرارة العظمى 23

6 أكتوبر: درجة الحرارة الصغرى 12 ودرجة الحرارة العظمى 24

بنها: درجة الحرارة الصغرى 14 ودرجة الحرارة العظمى 23

الإسكندرية: درجة الحرارة الصغرى 10 ودرجة الحرارة العظمى 21

العلمين الجديدة: درجة الحرارة الصغرى 11 ودرجة الحرارة العظمى 21

مطروح:درجة الحرارة الصغرى 10 ودرجة الحرارة العظمى 20

سيوة: درجة الحرارة الصغرى 07 و درجة الحرارة العظمى 20

كاترين: درجة الحرارة الصغرى 01 ودرجة الحرارة العظمى 13

نخل: درجة الحرارة الصغرى 03 ودرجة الحرارة العظمى 21

بورسعيد: درجة الحرارة الصغرى 11 ودرجة الحرارة العظمى 19

الزقازيق: درجة الحرارة الصغرى 14 ودرجة الحرارة العظمى 24

الإسماعيلية: درجة الحرارة الصغرى 09 ودرجة الحرارة العظمى 22

السويس:درجة الحرارة الصغرى 10 ودرجة الحرارة العظمى 22

شرم الشيخ: درجة الحرارة الصغرى 16 ودرجة الحرارة العظمى 26

الغردقة: درجة الحرارة الصغرى 15 ودرجة الحرارة العظمى 25

الفيوم: درجة الحرارة الصغرى 10 ودرجة الحرارة العظمى 23

بنى سويف: درجة الحرارة الصغرى 09 ودرجة الحرارة العظمى 23

المنيا: درجة الحرارة الصغرى 08 ودرجة الحرارة العظمى 24

أسيوط: درجة الحرارة الصغرى 08 ودرجة الحرارة العظمى 23

سوهاج: درجة الحرارة الصغرى 07 ودرجة الحرارة العظمى 24

الأقصر: درجة الحرارة الصغرى 08 ودرجة الحرارة العظمى 26

أسوان: درجة الحرارة الصغرى 10 ودرجة الحرارة العظمى 27