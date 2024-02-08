بعد فوز طرابزون سبور.. تعليق من محمود تريزيجيه على هدفه ضد جنتشليربيرليجى بكأس تركيا

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 8 فبراير 2024 08:34 مساءً - تحدث محمود حسن تريزيجيه لاعب فريق طرابزون سبور عن الفوز الذى حققه ناديه على حساب جنتشليربيرليجى بنتيجة 2-1 في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الخميس، على ملعب استاد إريامان ضمن مواجهات دور الـ 16 من منافسات كأس تركيا للموسم الحالي 2023-2024.

وقال محمود تريزيجيه في تصريحات تلفزيونية عقب المباراة: "أود أن أبدأ كلامي بالحمد لله، أتمنى أن نستمر في طريقنا، هدفنا في الكأس هو الفوز، لدينا فريق كبير ومدرب عظيم".

وشدد محمود تريزيجيه: "كنا نستحق الفوز في مباراة بشكتاش، لكن ذلك لم يحدث. سنواصل القتال من أجل هذا القميص في كل مكان".

طرابزون سبور

جاء هدف جنتشليربيرليجى الأولعن طريق اللاعب مليح بوستان في الدقيقة 14 من عمر اللقاء في بداية تهديفية مبكرة، بينما أدرك طرابزون سبور هدفًا من إرين إلمالي في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع من الوقت الأصلي، قبل ان يضيف محمود تريزيجيه هدف ناديه الثاني بالدقيقة 105.

ولجأ الفريقين الى الوقت الإضافي مدته 30 دقيقة ونجح النجم المصري في حسم النتيجة لصالح فريقه طرابزون سبور بهدف من حدود منطقة الجزاء.

ونجح تريزيجيه ورفقائه إلى الفوز والتأهل لدور الثمانية والتقدم لأبعد نقطة في منافسات كأس تركيا للموسم الحالي حيث يسعى طرابزون الى تجنب مفاجات الكأس للمضى قدما في المسابقة المحلية.

وتأهل فريق طرابزون سبور الذي يلعب بين صفوفه الدولي المصري محمود حسن تريزيجيه لها الدور بعد الفوز على حساب نظيره أهلاتسي كوروم بنتيجة 3-1 في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب بابارا بارك ضمن منافسات الجولة الرابعة من منافسات كأس تركيا للموسم الحالي 2023-24.

ويحتل طرابزون سبور المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري التركى برصيد 37 نقطة، حيث خاض 24 مباراة فاز في 11 مباراة وتعادل في 3 مباريات وخسر في 10 مباريات.

وفى المباراة الماضية، تعرض فريق طرابزون سبور للخسارة أمام بشتكاش 2-0، خلال المباراة التي جمعت الفريقين بملعب "بيشكتاش بارك" ضمن مباريات الجولة الرابعة والعشرين من منافسات الدوري التركي موسم 2023/24.

وإجمالا شارك تريزيجيه فى 15 مباراة مع طرابزون فى مختلف المسابقات هذا الموسم، وساهم في 7 أهداف حيث سجل 5 أهداف وصنع هدفين.

وانضم تريزيجيه لصفوف طرابزون سبور، قادما من فريق أستون فيلا، بقيمة 4 ملايين يورو، وينتهى عقده مع ناديه التركي، فى صيف عام 2026.

وجاء تشكيل طرابزون سبور لمواجهة جنتشليربيرليجي كالتالي:

حراسة المرمى: شاكير.

خط الدفاع: كان أيطن - فيرنانديز - دينزفيل – ألمالي.

خط الوسط: جونيس - باتيستا ميندي – بردهي.

خط الهجوم: محمود حسن تريزيجيه - إنيس ديستان - إيدين فيسكا.