نتائج قرعة بطولة دورى الأمم الأوروبية لموسم 2024 - 2025

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 8 فبراير 2024 08:34 مساءً - أسفرت قرعة النسخة الرابعة من بطولة دوري أمم أوروبا فى موسمه الجديد 2024 - 2025، والتى أجريت مساء اليوم الخميس، فى العاصمة الفرنسية باريس، عن المجموعات التالية:

المستوى الأول

المجموعة الأولي: كرواتيا - البرتغال - بولندا – اسكتلندا.

المجموعة الثانية: إيطاليا - بلجيكا - فرنسا –

المجموعة الثالثة: هولندا - المجر - ألمانيا - البوسنة والهرسك.

المجموعة الرابعة: إسبانيا - الدنمارك - سويسرا – صربيا.

المستوى الثاني

المجموعة الأولي: جمهورية التشيك - أوكرانيا - ألبانيا – جورجيا.

المجموعة الثانية: إنجلترا - فنلندا - إيرلندا – اليونان.

المجموعة الثالثة: النمسا - النرويج - سلوفينيا – كازاخستان.

المجموعة الرابعة: ويلز - آيسلندا - مونتنيجرو – تركيا.

المستوى الثالث

المجموعة الأولي: السويد - أذربيجان - سلوفاكيا – إستونيا.

المجموعة الثانية: رومانيا - كوسوفو - قبرص - ليتوانيا أو جبل طارق.

المجموعة الثالثة: لوكسمبورج - بلغاريا - إيرلندا الشمالية – بيلاروسيا.

المجموعة الرابعة: أرمينيا - جزر فارو - مقدونيا الشمالية – لاتفيا.

المستوى الرابع

المجموعة الأولي : ليتوانيا أو جبل طارق - سان مارينو – ليشتنشتاين.

المجموعة الثانية: مولدوفا - مالطا – أندورا.

وتنقسم المستويات من الأول إلى الثالث إلى 4 مجموعات مكونة من 4 فرق، وسوف يخوض كل منتخب 6 مباريات في مجموعته، بنظام الذهاب والإياب، أمام المنتخبات الثلاثة الأخرى المشاركة في نفس المجموعة.

وستشهد قرعة المستوى الرابع مجموعتين من 3 فرق فقط، وكل فريق سيخوض 4 مباريات فى دور المجموعات، بنظام الذهاب والإياب.

ويضم المستوى الأول 4 أوعية، ويضم الوعاء الأول منتخبات إسبانيا وكرواتيا وإيطاليا وهولندا، والثاني الدنمارك والبرتغال وبلجيكا والمجر، في حين يضم الوعاء الثالث سويسرا وألمانيا وبولندا وفرنسا، والرابع منتخبات الكيان الصهيوني والبوسنة، وصربيا وإسكتلندا.

وتتواجد بالمستوى الثاني 4 أوعية أخرى، في الوعاء الأول منتخبات النمسا والتشيك وإنجلترا وويلز، وفي الثاني فنلندا وأوكرانيا وأيسلندا والنرويج، والثالث منتخبات سلوفينيا وإيرلندا وألبانيا ومونتينيجرو، فيما يضم الوعاء الرابع جورجيا واليونان وتركيا وكازاخستان.

وبالمستوى الثالث 4 أوعية، في الأول رومانيا والسويد وأرمينيا ولوكسمبرج، فيما يضم الثاني أذربيجان وكوسوفو وبلغاريا وجزر فارو، والثالث مقدونيا الشمالي وسلوفينيا وأيرلندا الشمالية وقبرص، فيما يضم الرابع منتخبات بيلاروس ليتوانيا/جبل طارق، وأستونيا ولاتفيا.

فيما يضم المستوى الرابع وعاءين فقط، حيث يضم الوعاء الأول منتخبات ليتوانيا/جبل طارق، ومولدوفا، فيما يضم الثاني منتخبات مالطا وأندورا وسان مارينو وليختنشتاين.

جدير بالذكر أن المنتخب الإسباني هو حامل لقب النسخة الأخيرة من البطولة، على حساب نظيره الكرواتي فى المباراة النهائية بركلات الترجيح 5 - 4، بعد التعادل السلبي.