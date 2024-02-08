نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "حجازي" يجري تغييرات بقيادات وزارة التربية والتعليم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أجرى الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، حركة تغييرات داخل ديوان عام وزارة التربية والتعليم والمديريات التعليمية على مستوى الجمهورية، حيث قرر تكليف محمد عبد التواب مدير التربية والتعليم بمحافظة بني سويف، بشغل منصب مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد.

كما قرر تكليف الدكتورة هالة عبدالسلام، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد، بشغل منصب رئيسا للإدارة المركزية للتعليم العام بديوان عام الوزارة.

وتشمل الإدارة المركزية للتعليم العام تحت مظلتها، إدارات رياض الأطفال والتعليم الابتدائي والتعليم الإعدادي والتعليم الثانوي والتربية الخاصة وإدارة الموهوبين، والإدارة العامة للامتحانات.