نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "التعليم" تحدد الدول المقررة فى منهج الدراسات الاجتماعية للشهادة الإعدادية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وجهت المديريات التعليمية، خطابًا للإدارات التعليمية، بالدول المختارة والمقررة بمنهج الدراسات الاجتماعية للصف الثالث الاعدادي العام للفصل الدراسي الثاني للعام 2023/2024، وذلك استعدادًا لانطلاق الترم الثاني يوم السبت 10 فبراير وفقًا للخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي.

وأوضحت المديريات التعليمية، أن الدول المقررة للشهادة الإعدادية الترم الثاني بمادة الدراسات الاجتماعية هي "المانيا الاتحادية - جمهورية البرازيل الاتحادية - جمهورية نيجيريا الاتحادية ".

ووجهت المديريات في خطابها، باتخاذ اللازم نحو إبلاغ موجهي أوائل وموجهي المرحلة الإعدادية لمادة الدراسات الاجتماعية بإدارتكم بضرورة إبلاغ معلمي مادة الدراسات الاجتماعية بجميع المدارس الإعدادية العامة بإدارتكم.