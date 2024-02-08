حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا الجمعة 09-02-2024 في مصر

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 8 فبراير 2024 11:29 مساءً - أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا الجمعة، حيث يسود طقس مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري و السواحل الشمالية، وعلى شمال الصعيد، ويتكون الصقيع على المزروعات في وسط سيناء.

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس شديد البرودة ليلا وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى والوجه البحري، وشمال الصعيد.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس دافئ نهارا على جنوب الصعيد وسيناء، شديد البرودة ليلا.

وتكون درجة الحرارة الصغرى بالمدن الجديدة بالقاهرة الكبرى أقل من المتوقعة بدرجتين.

وفيما يلي درجات الحرارة الصغرى والعظمى في المدن المصرية:

القاهرة: درجة الحرارة الصغرى 12 ودرجة الحرارة العظمى 22

العاصمة الإدارية: درجة الحرارة الصغرى 11 ودرجة الحرارة العظمى 22

6 أكتوبر: درجة الحرارة الصغرى 11 ودرجة الحرارة العظمى 22

بنها: درجة الحرارة الصغرى 12 ودرجة الحرارة العظمى 22

الإسكندرية: درجة الحرارة الصغرى 10 ودرجة الحرارة العظمى 20

العلمين الجديدة: درجة الحرارة الصغرى 11 ودرجة الحرارة العظمى 20

مطروح: درجة الحرارة الصغرى 10 ودرجة الحرارة العظمى 21

سيوة: درجة الحرارة الصغرى 07 و درجة الحرارة العظمى 21

كاترين: درجة الحرارة الصغرى 01 ودرجة الحرارة العظمى 15

نخل: درجة الحرارة الصغرى 04 ودرجة الحرارة العظمى 22

بورسعيد: درجة الحرارة الصغرى 13 ودرجة الحرارة العظمى 20

الزقازيق: درجة الحرارة الصغرى 12 ودرجة الحرارة العظمى 22

الإسماعيلية: درجة الحرارة الصغرى 09 ودرجة الحرارة العظمى 23

السويس: درجة الحرارة الصغرى 10 ودرجة الحرارة العظمى 22

شرم الشيخ: درجة الحرارة الصغرى 14 ودرجة الحرارة العظمى 26



الغردقة: درجة الحرارة الصغرى 14 ودرجة الحرارة العظمى 26



الفيوم: درجة الحرارة الصغرى 10 ودرجة الحرارة العظمى 23



بنى سويف: درجة الحرارة الصغرى 09 ودرجة الحرارة العظمى 23



المنيا: درجة الحرارة الصغرى 08 ودرجة الحرارة العظمى 23



أسيوط: درجة الحرارة الصغرى 07 ودرجة الحرارة العظمى 23



سوهاج: درجة الحرارة الصغرى 07 ودرجة الحرارة العظمى 24



الأقصر: درجة الحرارة الصغرى 09 ودرجة الحرارة العظمى 27



أسوان: درجة الحرارة الصغرى 11 ودرجة الحرارة العظمى 28

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