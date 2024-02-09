نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ننشر حركة تغييرات قيادات وزارة التربية والتعليم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أجرى الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، حركة تغييرات داخل ديوان عام وزارة التربية والتعليم والمديريات التعليمية على مستوى الجمهورية، حيث قرر الآتي:

حركة تغييرات داخل ديوان عام وزارة التربية والتعليم

١.تكليف الدكتورة راندا شاهين، رئيس الإدارة المركزية لقطاع التعليم العام بديوان عام الوزارة، بشغل منصب الهيئة التنفيذية لمحو الأمية وتعليم الكبار.

٢.طاهر الغرباوي، مدير إدارة غرب القاهرة التعليمية، بشغل منصب وكيل مديرية التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد.

٣. تكليف خالد حمدان، مدير عام إدارة الشروق التعليمية، بشغل منصب وكيل مديرية التربية والتعليم بمحافظة الغربية.

٤. محمد رمضان من وكيل التربية والتعليم بمحافظة الشرقية، لشغل منصب مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة دمياط.

٥.تكليف محمد بدر، مدير الشؤون القانونية بالقاهرة، بشغل منصب وكيل مديرية التربية والتعليم بالبحيرة.

٦. تكليف احمد عبد الحميد البرعي والي، وكيل مديرية التربية بمحافظة بورسعيد، بشغل منصب وكيل مديرية التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية.

٧. تكليف هاني عنتر، كبير معلمين بمحافظة الجيزة، بشغل منصب وكيل مديرية التربية والتعليم بمحافظة بني سويف.

٨. تكليف محمد عبد التواب مدير التربية والتعليم بمحافظة بني سويف، بشغل منصب مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد.

٩. تكليف الدكتورة هالة عبدالسلام، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد، بشغل منصب رئيسا للإدارة المركزية للتعليم العام بديوان عام الوزارة.