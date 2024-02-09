أحمد جودة - القاهرة - الإعفاء الضريبي يشمل جميع العاملين في القطاعين الحكومي والخاص في الدولة،قرارات هامة للرئيس عبد الفتاح السيسي تحت رئاسة عبد الفتاح السيسي، تبذل الحكومة المصرية جهودًا مستمرة لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية وتأثيراتها على المواطنين المصريين، حيث اتخذت سلسلة من القرارات الهامة بهدف تخفيف الأعباء المعيشية.

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الإعفاء الضريبي يشمل جميع العاملين في القطاعين الحكومي والخاص في الدولة في المقال التالي

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع