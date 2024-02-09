خدمات مرورية تزامناً مع تنفيذ الأعمال الخاصة بمسار مشروع المونوريل خط 6 أكتوبر بطريق المحور المركزى بالجيزة

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 9 فبراير 2024 12:32 صباحاً -

تقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أية كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور، تزامناً مع تنفيذ أعمال خاصة بمسار مشروع المونوريل خط 6 أكتوبر بطريق المحور المركزى الموازى، تحديداً أسفل الطريق الدائرى الأوسطى (كوبرى بتروجيت)، مما يستلزم الغلق الكلى للميدان الكائن بطريق المحور المركزى الموازى بالموقع المشار إليه لمدة شهر، إبتداءً من غدا الجمعة ٩ فبراير الجارى وحتى صباح السبت ٩ مارس، على أن تكون الأعمال على مدار 24 ساعة.

واشارت الداخلية إلى أن ذلك يستلزم إجراء بعض التحويلات المرورية على النحو التالى :-

‏ أولاً: الإتجاه القادم من طريق الواحات وطريق المحور المركزى سيتم تحويل حركة المركبات القادمة من ميدان الواحات وطريق المحور المركزى وترغب بالسير إتجاه محور جمال عبدالناصر والمنطقة الصناعية تسلك الطريق المستحدث (مسار التحويلة الأولى) وصولاً إلى المحور المركزى الموازى حتى فتحة الدوران الأولى ثم الدوران والعودة مرة أخرى للمحور المركزى الموازى وإستكمال السير به حتى تجاوز منطقة الأعمال .

‏ ثانياً: الإتجاه القادم من المنطقة الصناعية سيتم تحويل حركة سير المركبات بطريق المحور المركزى الموازى بالإتجاه القادم من المنطقة الصناعية وترغب بالسير بالمحور المركزى الموازى إتجاه منطقة البنوك وميدان سيتى سكيب تسلك الطريق المستحدث (مسار التحويلة الثانية) وصولاً إلى فتحة الدوران الكائنة أسفل الكوبرى ثم الدوران والعودة مرة أخرى إلى (مسار التحويلة الأولى) وصولاً إلى المحور المركزى الموازى عقب تجاوز منطقة الأعمال .

وتقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.